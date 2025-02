Cette semaine au Conservatoire du Grand Chalon : 'Soi(e)'

Jeudi 6 février 2025 à 19h - Auditorium

Cheveux tressés l'un à l'autre, leurs deux anatomies reliées, Anna Martinelli et Marius Fouilland ont leurs corps contraints. SOI(E) raconte leur histoire, les liens qui les unissent, l'équilibre à trouver. Contrebalancer pour ne pas chuter. Détournant la suspension capillaire dans des mouvements dansés et acrobatiques, ce duo est une ode à la confiance, à la force et à la vulnérabilité qui caractérisent les relations humaines. SOI(E) raconte leur histoire, leur deux et leur nœud qui nous sont à tous communs.

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/soie

Texte et visuel transmis par le Service Communication du Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo : Brigitte Zugaj