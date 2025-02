La collecte alimentaire de la FACE, c’est vendredi 7 et samedi 8 février à Chalon et dans le Grand Chalon

La FACE (Fédération des associations chalonnaises d’entraide), en partenariat avec le Grand Chalon, organise en cette fin de semaine sa grande collecte alimentaire annuelle. Vendredi 7 et samedi 8 février plusieurs dizaines de bénévoles vont en effet être à nouveau mobilisés dans onze magasins de Chalon ainsi que de Châtenoy-en-Bresse, Châtenoy-le-Royal, Givry, Lux, et Saint-Marcel.

Les neuf associations membres de la FACE, à savoir Action Enfance Jeunesse Famille, la Croix-Rouge, Emmaüs, la Famille Chalonnaise, Le Pont, Résidence Chalon Jeunes, la Société Saint-Vincent de Paul, la Sauvegarde 71, et le Secours Catholique, seront bien évidemment de la partie. Mais, comme tous les ans, d'autres partenaires participeront à cette belle action de solidarité et de générosité. Citons le rotary-club Chalon Saint-Vincent, l’Association Médico-Educative Chalonnaise, et les CCAS de Champforgeuil, Givry, et Saint-Marcel.

Quels produits donner ?

Les produits recherchés sont les conserves de légumes et de fruits, les conserves de poisson (thon, sardines…), l’huile, la confiture, le chocolat, le café, le sucre, les biscuits, le cacao, les petits déjeuners, et les plats cuisinés. Les denrées ainsi récoltées seront intégralement reversées à l'épicerie sociale du Grand Chalon et au centre d’aide alimentaire d’urgence de la FACE.

Comme le rappelle Raphaël Jimenez, président de la FACE, et Marie-Christine Agacinski, directrice des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon, le nombre de gens dans la précarité ne cesse d’augmenter, et plus particulièrement des familles monoparentales, des jeunes et des personnes âgées. Alors, on compte sur vous ! Donnez ce que vous pouvez !

Où faire le don ?

Onze magasins, dont six à Chalon, participent à la collecte.

Chalon : ALDI, 35 avenue Nicéphore Niépce.

ALDI, 7 rue Thomas Dumorey.

Leclerc, 6 rue Paul Sabatier.

Carrefour, 144 avenue de Paris.

Intermarché, 70 rue des lieutenants Chauveau.

Monoprix, 15 place de Beaune.

Châtenoy-en-Bresse : Netto, zone d’activités du Champ Chassy.

Châtenoy-le-Royal : ALDI, 3 rue de la Jonchère.

Givry : Colruyt, 22 avenue de Mortières.

Lux : Leclerc, route de Lyon.

Saint-Marcel : Carrefour Market, rue du Curtil Canot.



Gabriel-Henri THEULOT