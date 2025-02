APÉRO-CONCERT SOLIDAIRE au bénéfice des animaux du refuge de Gueugnon

Vendredi 28 février, venez vous réchauffer le cœur autour d’une belle cause ! Avec le soutien de sa marraine, l’écrivaine Valérie Perrin, la SPA de Gueugnon vous invite à un concert de Priscilia Berto : 100 % des bénéfices iront aux animaux du Refuge !

La soirée au grand cœur se déroulera au Foyer municipal de Gueugnon, à partir de 19 h 30.

Toute l’équipe du refuge animalier et sa célèbre marraine, l’écrivaine Valérie Perrin, comptent sur vous. Venez nombreux et invitez vos proches à se joindre à cette belle cause !

Au programme vendredi 28 février

Apéro dès 19 h 30 – Planches apéro (10 €) sur réservation : 06 78 80 36 08

Billetterie et réservation des planches disponibles à : Super U Perrecy-les-Forges

Concert à 20 h 30 – Priscilia Berto en live

Permanences au refuge les vendredis 7, 14 et 21 février de 14 h à 16 h

Showroom Devillard Paysages & Piscines – 328 rue Les Tailles, 71130 Curdin

Vendredi 28 février 2025 : Concert Apéro solidaire

Lieu : Foyer municipal de Gueugnon, 9 pl. Général de Gaulle, Gueugnon (71130)

Refuge Annie Claude Miniau/ADPA

3, rue de Rigny – Terre des Mottes – Gueugnon

Tél. : 03 85 85 31 45 et 06 69 23 59 37

Mail : [email protected]

Site : https://www.adpa-refuge.annieclaudeminiau.fr/

Facebook : ADPA