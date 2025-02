États Généraux de Renaissance Saône-et-Loire - Une mobilisation engagée pour l’avenir

Les Etats Généraux de Renaissance Saône-et-Loire ont eu lieu ce vendredi 7 février à Saint-Désert chaleureusement accueillis par le Maire Daniel Christel en présence de Benjamin Dirx, député, Jérémy Decerle et Guillain Gilliot, membres élus au Conseil National, Christelle Roux-Amrane, Secrétaire Générale départementale élue au Bureau de l'Assemblée des Territoires et membre du Conseil National, et d'une quarantaine de participants (élus locaux, adhérents, sympathisants de notre mouvement politique).



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 8 décembre dernier, à l’occasion de son élection en tant que Secrétaire général de Renaissance, Gabriel Attal a annoncé le lancement d’une grande opération de mobilisation nationale : les États généraux de Renaissance.

Cette vaste consultation a pour ambition la co-construction d’outils et de propositions permettant au parti de répondre aux défis politiques du moment, mais aussi de tracer des perspectives pour l’avenir.

Renaissance Saône-et-Loire s’engage pleinement dans cette initiative en organisant 3 ateliers départementaux ce vendredi 7 février à Saint-Déser.

Une belle réussite puisqu’une quarantaine de militants venus de toute la Saône-et-Loire a répondu présent ! Cette réunion de travail s’est concrétisée par des réflexions autour des problématiques suivantes :

• Rétrospective depuis 2016, quels sont nos axes d'amélioration ?

• Restructuration de notre parti en Saône-et-Loire: quelle est notre légitimité pour rester un parti pas comme les autres à l'écoute de toutes et tous ?

•

Militer en milieu rural: quel engagement citoyen proposons-nous ?

Chacune et chacun des participants a pu s’exprimer dans une ambiance conviviale et avec la volonté de construire ensemble afin de porter haut et fort nos valeurs communes au centre de l’échiquier politique.

Les contributions issues des échanges entre les femmes et les hommes de notre territoire permettront d’alimenter une réflexion collective et des propositions pour l’avenir.

Ces propositions seront dévoilées par Gabriel ATTAL lors de la clôture des États généraux, prévue au printemps prochain.

Les membres du Bureau de Renaissance Saône-et-Loire

Photos @Renaissance Saône-et-Loire