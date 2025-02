Le coup de gueule de Châtenoyens en colère.

Grand merci à la municipalité pour avoir, en plus des travaux de chaque côté de l’entrée de la rue de la Guerlande, engagé des travaux sur le rond-point de la RD 978.

Où est l’information à la population du risque de gène engendré par tous ces travaux ? Une fois de plus : circulez, il n’y a rien à voir ! circulez si vous le pouvez !!

A grand coup d’effet médiatique dans le JSL, la municipalité a annoncé la rénovation du rond-point invoquant le mauvais état de certaines parties en bois et le coût d’entretien.

Il faut quand même rappeler qu’en 2009, la majorité municipale avait déjà invoqué le même argument à savoir « faire des économies d’entretien » argument qui avait coûté la modique somme initialement annoncée de 87 350€ TTC, une modeste augmentation de 50% avait porté la réalisation à 130 360€ TTC, sans compter les suppléments occasionnés par les plantations et autres.

L’entrée à la "Versailles de l’époque romaine" avec ses jets d’eau n’a jamais fonctionné et a nécessité nombreuses réparations.

Aujourd’hui la même majorité municipale reprend les mêmes arguments pour justifier la dépense de 100 000 €, comprenant les interventions des entreprises et des travaux en régie.

On peut se poser la question : combien de temps les travaux vont-ils durer, comment vont faire les agents des services techniques pour assurer les travaux du rond-point et les travaux d’entretien de la commune ? Va-t-on embaucher pour faire diminuer le nombre de chômeurs créés par un Etat défaillant ?

Notre cher rond-point !!

Une fois de plus, on est dans le paraître, d’autres secteurs de la commune sont pourtant laissés pour compte : voirie endommagée, trottoirs… l’argent des contribuables châtenoyens aurait pu être certainement mieux utilisé.

Aujourd’hui c’est retour au terroir : « la porte d’entrée de la côte chalonnaise » comme écrit dans le JSL, elle est bien loin la côte chalonnaise et ses vignes. Monsieur le maire rêve certainement de voir un jour un "Châtenoy 1er cru millésimé" qui serait la consécration de sa mandature ou est-ce de la poudre aux yeux jetée aux Châtenoyens pour préparer les élections de 2026 ?

On espère bien que la municipalité fera preuve de transparence et avoir un retour sur le coût réel des travaux : coût des entreprises et montant des travaux en régie.

A bon entendeur, bon courage pour faire le tour du rond-point.