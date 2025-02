SAINT-VALENTIN - Connaissez-vous les surnoms les plus utilisés dans un couple ?

En 2025, les surnoms affectueux restent une manière essentielle d’exprimer l’amour et la complicité au sein des couples. Qu’ils soient classiques ou originaux, ces petits mots doux traversent les générations et s’adaptent aux tendances culturelles et linguistiques. L’étude menée par Preply met en lumière les surnoms les plus populaires à travers le monde, cette tendre habitude étant plus actuelle que jamais.

87% des personnes interrogées déclarent attribuer un surnom à leur partenaire ! Cette étude s'intéresse aux surnoms les plus utilisés au sein des couples dans 14 pays différents.

Mais alors, quels sont les surnoms les plus donnés en France et à l’étranger ?

Les surnoms les plus donnés en France

L’usage d’un surnom est un grand classique pour montrer son attachement à son partenaire. En première position, on retrouve pour les couples français le surnom “Bébé”, suivi par “Chéri” et “Mon Amour”. Les autres surnoms cités sont “Mon coeur” et “Chaton” occupant respectivement la quatrième et la cinquième place. Pour les surnoms les moins appréciés par les français, on retrouve “Ma puce”, “Ma vie” et “Lapin”, qui sont certainement vus comme un peu trop kitsch ! Cependant, l’étude révèle aussi que les tendances varient beaucoup selon les pays.

En privé ou en public, quand utiliser ces surnoms ?

Si 87% des sondés donnent un surnom à leur partenaire, l’enquête révèle toutefois que seulement 58% déclarent être à l’aise à l’idée d’utiliser ces surnoms en public.

Plus surprenant : dans leur téléphone portable, seuls 31% des personnes interrogées enregistrent le numéro de téléphone de leur partenaire en utilisant un surnom.

Les similarités et différences principales entre pays

Bien que les possibilités soient quasiment infinies, le surnom le plus donné tous pays confondus est également le surnom le plus donné en France, “Bébé” !

Bien que les tendances varient selon les pays, on en observe une qui est commune à toutes les zones géographiques : les noms d'animaux ! On en retrouve des plus ou moins classiques : chaton, souris, ours, coccinelle, lapin, chat ou encore chiot. Attention cependant à l’animal que vous choisissez... En Pologne par exemple, les 3 surnoms cités comme étant les moins appréciés sont des noms d’animaux.

Vous souhaitez accéder au classement complet des surnoms les plus populaires en fonction des pays ? Retrouvez les résultats ici ! Découvrez également une infographie avec les surnoms les plus originaux que nous avons pu trouver dans les réponses.