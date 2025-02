Carnaval de Chalon 2025 : les quartiers s'impliquent aussi

Après une première expérience avec un char construit par la Maison de quartier des Aubépins l'année dernière, ce sont cinq maisons de quartier qui se mobilisent cette année. Plus de détails avec Info Chalon.

90 habitants issus des quartiers de Chalon-sur-Saône se mobilisent cette année pour la 104ème édition du Carnaval.

Pour ce faire, les animateurs de ces maisons de quartier ont proposé aux volontaires des ateliers de création de costumes, un atelier-création d'une bande sonore et un atelier conception du char, le tout avec beaucoup de motivation et dans la joie et la bonne humeur.

«Voilà qui ramène Carnaval à l'inspiration de ses origines, lorsque les quartiers avaient un cœur de construire chacun leur char», déclare Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, en présence de Sébastien Mercey, le président du Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône, ravi d'une telle mobilisation.

Le magnifique résultat, sur le thème des Fables de La Fontaine, sera présenté au public à l'occasion des deux défilés qui auront lieu les dimanches 23 février et 2 mars prochains.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati