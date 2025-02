Présentation avant le grand départ pour le 4L Trophy de l’équipage Arthur Morot-Raquin et Nathan Chedas de Fontaines.

Il y avait de l’effervescence ce dimanche matin sur la place devant la mairie de Fontaines (71) avec la présentation au public et aux habitants de l’équipage fontenois, Arthur et Nathan, engagé dans le 4L Trophy.

Le 4L Trophy commence bien souvent avant même les dunes du désert marocain. Il faut déjà que chaque équipage arrive à trouver la 4L et à boucler son budget en trouvant des sponsors.

Les pilotes :

Tout est parti d’une discussion où le père d’Arthur lui raconte l’exploit du fils d’un copain qui venait de faire le raid 4L Trophy. L’idée germe très vite dans la tête d’Arthur qui en parle à son copain Nathan et dès ce moment-là, la grande aventure commence pour ces deux jeunes âgés de 19 ans.

Arthur est étudiant en 2ème année BUT Génie mécanique à l’IUT Lyon1, Nathan, lui, est à l’IUT du Creusot même profil 2ème année BUT Génie mécanique. Ils ont reçu des établissements scolaires un total soutien, L’IUT Lyon1 est aussi un de leur sponsor et a fait un don à l’association Enfant du désert.

Côté véhicule :

«La 4L a été récupérée en piteux état chez une habitante de Fontaines. Un démontage soigné, des heures de travaux de remise en état dans les ateliers de la société AMR de mon père ont été nécessaires. Grâce à l’aide et l’assistance de Luc et Sylvain, deux employés de l’entreprise ayant de bonnes connaissances en mécanique» a expliqué Arthur Morot-Raquin.

Nathan Chedas : «au bout de 6 mois la 4L était de nouveau sur roues avec tout un aménagement permettant de pouvoir rouler dans des zones chaudes et sableuses. La peinture, la décoration et les inscriptions ont été réalisées par Dodile Publicité.»

Le but humanitaire :

Avant le départ, Arthur et Nathan, ont fait une collecte de matériels scolaires et de produits de soin qu’ils laisseront aux associations qui aident à l’éducation scolaire des enfants, un élan de solidarité immense pour accomplir une mission engagée et durable auprès de l’association "Enfants du désert" et de la "Croix Rouge française".

Le programme :

Le 4L Trophy c’est un rallye d’orientation avec plus de 1200 4L qui s’aventurent jusqu’aux dunes du Sahara. Le plus grand rendez-vous sportif et solidaire des jeunes et des étudiants, dédié aux 18-28 ans, de toutes nationalités.

Pour Arthur et Nathan, ils devront rejoindre Biarritz ville choisie par l’organisation comme ville de départ de la course puis ce sera l’Espagne et la traversée en bateau direction le Maroc, avec 6 étapes pour arriver à Marrakech, douze jours pour découvrir le Maroc.

Le principe de la course :

Pas de chrono mais un classement uniquement basé sur le kilométrage parcouru avec des épreuves d’orientation jusqu’au pied des dunes du Sahara et une étape marathon de 48 heures en autonomie avant le retour à Marrakech.

Les sponsors sans lesquels les deux jeunes n’auraient pu mener à bien leur projet : Ateliers Morot Raquin (AMR), SRI et P2MI, Vaginet, IUT Lyon 1, Mécanique et Services, Moulins Banette, Barron serrurerie, Intermarché Dijon, ADSP, Dodille Publicité, SCGI, Cbt Mathieu et Bourg, Jessaume Allianz, Cognard BTP, Déco Print, Cbt Baroche Dutkowiak, Groupe Monnot, AZ concept, Autocar Girardot, Mairie de Fontaines, Hervé Gelin et Fils, Cuisines Références, La Cave du Caboulot, Agence Poulpa, MG Parquet, Flaine Sport…

Madame le maire Nelly Meunier-Chanut, des élus, des fontenois étaient présents ce dimanche matin pour soutenir Arthur et Nathan dans leur périple.

« On ne part pas comme ça de Fontaines » leur a lancé Madame le maire en leur remettant un petit sac à dos « Trousse de survie ».

Belle surprise pour les deux jeunes lorsqu’ils ont découvert le contenu du sac, de quoi se rappeler le village quand ils seront dans le désert !

Convivialité est le maître mot avec café et brioche servis ce frais dimanche matin.

C.Cléaux