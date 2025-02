BASKET FAUTEUIL - ELAN 72 / LILLE 45 - Les Chalonnais sans forcer

Un match reste un match et tant qu’il n’est pas joué, tout reste possible même si il oppose les deux équipes classées aux extrêmes. C’était le cas samedi au Colisée où l’Elan actuel leader du championnat accueillait la lanterne rouge Lille. Prudence était donc de mise.

Rapidement toutefois, les Chalonnais imposèrent leur rythme à la rencontre et s’octroyèrent une avance confortable dès le premier quart temps remporté 27/14. Contre-attaques, jeu rapide, Dahmani et ses coéquipiers accentuèrent un peu plus l’écart dans le second pour mener 47 à 23 à la pause. Rien à dire.

La seconde mi-temps fut d’une autre veine et face à des Lillois courageux, les locaux balbutièrent leur basket, devinrent permissifs en défense et peu efficaces en attaque. Si bien que le troisième quart temps ne fut remporté que de 3 points (15/12).

Pire encore le quatrième qui vit les Nordistes faire jeu égal avec leurs hôtes (10/10) Heureusement que la messe était dite depuis longtemps. Et Chalon l’emporta 72/45, un score substanciel certes, mais la manière n’avait guère été au rendez-vous en seconde mi-temps. Dommage, un public fourni, et tout acquis à la cause des Chalonnais assistait à ce match.

Il conviendra de montrer tout autre chose samedi face à Meaux, un adversaire d’un autre calibre. Le match se jouera au gymnase de la Verrerie à 16 h

Les marqueurs: Dahmani 10, Bayle 16, Boughania 20, Gabranovcs 11, Mylyutin 2, Aboud 4, Darjour 2, Challat 3, Diouf 4