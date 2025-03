CARNET BLEU - Bienvenue à Eliott

Eliott BARBOT est né le 26 février à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le premier enfant de Julie GIACOPUZZI et de Jérémy BARBOT. La maman est ingénieur en mécanique et le papa est juriste en gestion du patrimoine pour son entreprise "Vision Patrimoine Conseil" au Creusot. La petite famille réside au Creusot. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé !