Vigilance jaune aux orages ce samedi en Saône et Loire

Après des températures très estivales depuis quelques heures et encore ce samedi, la situation va tourner à l'orage. Météo France prévoit une lourde instabilité orageuse perdurant plusieures jours de suite sur le département de Saône et Loire. Les maximales attendues ce samedi dépasseront les 30°c, avec des températures de plus de 20° c la nuit. Un temps considéré par certains observateurs comme caniculaire. Une fois les orages passés, les averses orageuses devraient s'installer toute la semaine prochaine, avec des maximales attendues retrouvant une certaine "normalité".