Hervé Dumaine, ancien Monsieur Sécurité de Gilles Platret, dénonce la gestion de la soirée de la Coupe d'Europe à Chalon

"Quand l’autorité municipale refuse de décider, c’est l’ordre public qui vacille" lance Hervé Dumaine, à destination du maire de Chalon sur Saône. Une mise au point cinglante, de celui qui incarne depuis longtemps la sécurité et la tranquillité publique à Chalon sur Saône.

Chalon sur Saône : les débordements étaient prévisibles. Rien n’a été anticipé.

Ce samedi soir, notre centre-ville a été le théâtre de violences et de dégradations inacceptables à la suite du match PSG–Inter Milan.

Ces scènes ne sont pas une surprise. Elles étaient prévisibles, donc évitables.

La vérité, c’est que rien n’a été fait pour les empêcher.

Aucune stratégie de sécurisation, aucun bouclage, aucun quadrillage des accès. Rien.

Et pourtant, nous savons comment faire. Il y a quelques années, avec l’ancien directeur de la police municipale, nous avions pris nos responsabilités : le centre-ville avait été préventivement bouclé, les rues contrôlées, les forces mobilisées.

Résultat : pas de casse, pas de peur, pas de chaos.



Nos policiers municipaux ,à l’instar des forces de sécurité intérieures ,font un travail remarquable, au quotidien, dans le cadre d’une vraie police de proximité.

Mais pour agir, ils ont besoin de directives claires, d’un cap, d’un commandement.

Ce qui leur a manqué samedi soir.

Quand l’autorité municipale refuse de décider, c’est l’ordre public qui vacille.

Et ce sont les habitants, les commerçants, les familles qui paient les conséquences.

La sécurité ne se décrète pas à chaud, après les faits à grand coup de buzz .

Elle se prépare. Elle s’organise. Elle se pilote.

C’est cela, la responsabilité politique.

Hervé Dumaine, conseiller municipal

Ancien adjoint au maire en charge des questions de sécurité