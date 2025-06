371 élèves de CM2 du chalonnais ont reçu le permis ‘Internet’

La 4e édition, d’une opération menée conjointement par la Police Nationale, la Police Municipale et la ville de Chalon-sur-Saône. Le photoreportage info-chalon.com

Mardi 17 juin à 14 heures 30, dans le jardin de l’Arquebuse, sise 4 rue Gauthey à Chalon-sur-Saône, se déroulait la cérémonie de remise officielle des permis ‘Internet’ aux 143 élèves récipiendaires des établissements de Vivant Denon, la Colombière et Saint Jean des Vigne ayant réussi leur examen de sensibilisation aux dangers d’internet.

Une cérémonie qui s’est déroulée en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, d’Amelle Deschamps, 2e Adjointe en charge des affaires scolaires, de Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, d’Isabel Paulo, Conseillère Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Mickael Peral, Lieutenant de Police au Commissariat de Police de Chalon-sur-Saône, accompagné de Jérôme Menardi, Sous brigadier de Police, Anh Desgeorges, Chef de Service de la Police Municipale, Laurent Fabrar, enseignant de Vivant Denon accompagné de Carine Torres et d’Anna Sitbon, Sandrine Massar, enseignante de St Jean des Vignes accompagnée de Nadine Bourgeois, Claire De Barmon, enseignante à la Colombière accompagnée de Cassandre Zeroual et Jordan Narjoux…

La cérémonie commençait par le discours de Gilles Platret dont voici quelques extraits : « Cette opération a été fondée dans une belle concertation entre la Police Nationale et la Police Municipale. D’abord je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue dans ce jardin de l’Arquebuse […] Ici, c’est surtout un bâtiment derrière moi qui est dédié aux jeunes de Chalon-sur-Saône, sachez-le ! Vous saurez dans l’avenir que vous pourrez trouver ici tout ce dont vous avez besoin et j’en profite pour saluer tous les animateurs et les agents de la collectivité qui font vivre ce lieu au quotidien et qui s’occupent énormément des jeunes. Je salue également, les accompagnateurs, les membres des sites pédagogiques et sans doute des parents qui sont avec vous pour ce moment, qui est un moment important, qu’on a voulu un petit peu solennel, parce qu’on souhaitait vous remettre ‘d’une manière de sésame’ à l’issue de la formation que vous avez reçu, vos permis internet […] Vous êtes une génération de l’écran, vous êtes nés dans un monde d’écrans et dans un monde dématérialisé […] Vous vivez dans un monde dématérialisé où internet est quelque chose de quotidien. Alors, c’est un outil qui peut être extraordinaire, où l’on peut développer des connaissances, multiplier les communications, relier et rapprocher les gens les uns avec les autres, et cela, c’est le bon côté des choses. Mais on vous a parlé aussi des mauvais côtés ! On vous a dit à quel point ce monde d’internet était un monde de danger et que bien souvent lorsqu’on y prend pas garde, certaines personnes abusent de votre confiance, vous approchent avec de mauvaises intentions et peuvent vous faire énormément de mal à vous et à ceux que vous aimez. C’est pour cela que nous avons, dès le départ, mis en place cette politique à plusieurs institutions, grâce au réseau d’écoles élémentaires et d’écoles primaires afin de sensibiliser les futurs citoyens que vous êtes et les jeunes enfants que vous êtes, aux dangers d’internet. Je dis bien, nous parlons des dangers d’internet pour vous en prévenir mais nous parlons aussi des bienfaits d’internet, loin de nous l’idée de condamner internet bien au contraire. Simplement, pour vous, de pouvoir l’utiliser sans risques, il faut savoir se former […] Alors on est très heureux cette année parce que beaucoup d’écoles ont participé à l’opération […] 10 écoles ont participé pour un total de 371 élèves qui ont été formés à la prévention des risques d’internet et qui ont réussi à avoir leur permis. Une formation qui s’est déroulée avec plusieurs étapes : tout d’abord la présentation pour se familiariser avec le dispositif que nous proposions, des séances pédagogiques de 45 minutes chacune par vos enseignants où vous avez pu approcher directement la matière, enfin, d’autres séances avec celle du passage de l’examen qui vous ont été délivrées par deux agents de la Police Nationale chargés de la Mission de Prévention de la Délinquance qui s’inscrit dans le cadre du CLSPD (Contrat Local de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance). Aujourd’hui, c’est la remise solennelle des permis, alors certes nous n’avons pas les 371 élèves qui ont obtenu leur permis internet pour des questions pratiques mais nous avons 143 élèves répertoriés, qui viennent de Vivant Denon (58), de la Colombière (59) et de Saint Jean des Vignes (53). Donc merci à tous ! ».

S’en suivait la remise des permis aux délégués de classe de Vivant Denon,

De La Colombière,

De Saint Jean Des vignes

Enfin le Lieutenant de Police Mickael Peral du Commissariat de Police de Chalon-sur-Saône, prenait la parole pour rappeler certains points sensibles des dangers d’internet !

Pour information : « Dans le cadre de la prévention de la délinquance, le CLSPD, en collaboration avec la Police Nationale, la ville de Chalon sous le biais de sa Police Municipale a de nouveau déployé le « Permis internet » au sein de plusieurs écoles de la ville de Chalon sur Saône. Ce projet « clé en main » de sensibilisation aux dangers d’internet et des réseaux sociaux a été mis en place au sein de 10 écoles élémentaires depuis la rentrée scolaire de septembre 2024 et a permis la sensibilisation d’un total de 371 élèves de CM2. Pour cette quatrième cérémonie de remise des permis internet, les élèves et professeurs des écoles Vivant Denon, Colombière, Saint Jean des Vignes, Pablo Neruda et le Devoir ont été conviés. Toutefois, pour des raisons organisationnelles, seules les classes de CM2 des écoles Vivant Denon, Colombière et Saint Jean des Vignes ont pu se mobiliser.

La mise en place de ce projet se décline pour chaque classe de la façon suivante : 1 séance de présentation en présence de la chargée de mission- prévention de la délinquance du CLSPD, et de deux représentants de la Police Nationale.4 séances pédagogiques de 45 minutes chacune dispensées directement par l’enseignant à ces élèves. Ces séances s’articulent autour d’outils qui ont fait leurs preuves : un mini « code internet »,- fascicule très ludique et explicite que les enfants pourront garder. Ensuite, 2 vidéos de courtes séances d’explication en DVD etc… 1 séance de passage de l’examen par les deux agents de la Police Nationale et de la chargée de mission prévention de la délinquance. Pour l’obtention du permis internet la note minimum de 7/10 est requise ! »

