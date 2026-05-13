Givry

Le Givry Starlett Club organise son vide grenier ce dimanche et vous attend nombreuses et nombreux !

Par Amandine Cerrone

Publié le 13 Mai 2026 à 08h17

Le Givry Starlett Club organise son vide grenier ce dimanche et vous attend nombreuses et nombreux !

Rendez vous au gymnase de Givry ce dimanche !

Buvette et restauration sur place 

 

 