Chalon sur Saône

Les Fleurs du printemps - Concert de l'Ensemble Choral Chalonnais vendredi 22 mai à 20h00 à l'église du Sacré-Cœur.

Par Christian CLEAUX

Publié le 13 Mai 2026 à 08h58

Les Fleurs du printemps - Concert de l'Ensemble Choral Chalonnais vendredi 22 mai à 20h00 à l'église du Sacré-Cœur.