Cercle d'Aviron de Chalon sur Saône
Le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône engagé aux Championnats de Bourgogne Franche-Comté U15
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 13 Mai 2026 à 10h00
Plusieurs équipages représenteront le club lors de ce championnat avec pour objectif de décrocher des qualifications pour les Zones. Plus de détails avec Info Chalon.
Ce jeudi 14 mai 2026 se dérouleront les Championnats de Bourgogne Franche-Comté U15, une compétition importante pour les jeunes rameurs de la région.
Le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône (CAC) sera représenté dans plusieurs catégories, aussi bien en skiff qu'en double.
Voici la liste des engagés chalonnais :
➤ Skiff U15 femme
• Lylou
• Livia
➤ Skiff U14 femme
• Assia
➤ Double U15 femme
• Mathilde / Diana
• Capucine / Charlen
• Zoé / Elea
➤ Skiff U15 homme
• Emir
• Anael
• Adam
• Romain
• Léo
• Lucas
➤ Skiff U14 homme
• Bounsong
• Melvin
• Haroun
➤ Double U15 homme
• Valentin / Morgan
• Soren / Mata
Un enjeu important : la qualification pour les Zones
Ces championnats auront également une importance particulière dans le cadre de la sélection minimes. En effet, tous les équipages qui monteront sur le podium décrocheront leur qualification pour les Zones, le championnat de bateaux courts qui rassemble les meilleures individualités.
Le club espère voir plusieurs de ses jeunes rameurs confirmer leurs progrès et obtenir leur billet pour cette prochaine échéance régionale.
Le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône pourra compter sur l'envie et la motivation de ses jeunes rameurs pour défendre ses couleurs tout au long de la journée et leur souhaite une belle réussite sur l'eau et de belles performances pour aller chercher une qualification pour les Zones.
(Photos gracieusement fournies par Ethan Chouraqui)
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
-
Maternité de Chalon - Info-chalon.com ne diffusera plus les naissances...
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Cimetière Nord - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
Bienvenue au Tabac-Presse du Colisée à Chalon !
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Papa d'une fille atteinte de leucémie, il adresse une lettre ouverte au député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble
-
Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon
-
Rendez-vous réussi pour ce 5e Rassemblement de véhicules anciens.
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Tour du Doyenné - "Ce sera l'un des massifs fleuris les plus vus au monde"
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Mercato : Salvatore BARLETTA rejoint l’équipe d’Info-chalon.com
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
-
Agression homophobe : « Vous aurez à savoir où vous placez votre virilité et, surtout, votre humanité »
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Désormais, Miramira fait rayonner l'élégance espagnole à Chalon-sur-Saône