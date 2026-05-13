Le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône engagé aux Championnats de Bourgogne Franche-Comté U15

Plusieurs équipages représenteront le club lors de ce championnat avec pour objectif de décrocher des qualifications pour les Zones. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce jeudi 14 mai 2026 se dérouleront les Championnats de Bourgogne Franche-Comté U15, une compétition importante pour les jeunes rameurs de la région.

Le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône (CAC) sera représenté dans plusieurs catégories, aussi bien en skiff qu'en double.

Voici la liste des engagés chalonnais :

➤ Skiff U15 femme

• Lylou

• Livia

➤ Skiff U14 femme

• Assia

➤ Double U15 femme

• Mathilde / Diana

• Capucine / Charlen

• Zoé / Elea

➤ Skiff U15 homme

• Emir

• Anael

• Adam

• Romain

• Léo

• Lucas

➤ Skiff U14 homme

• Bounsong

• Melvin

• Haroun

➤ Double U15 homme

• Valentin / Morgan

• Soren / Mata

Un enjeu important : la qualification pour les Zones

Ces championnats auront également une importance particulière dans le cadre de la sélection minimes. En effet, tous les équipages qui monteront sur le podium décrocheront leur qualification pour les Zones, le championnat de bateaux courts qui rassemble les meilleures individualités.

Le club espère voir plusieurs de ses jeunes rameurs confirmer leurs progrès et obtenir leur billet pour cette prochaine échéance régionale.

Le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône pourra compter sur l'envie et la motivation de ses jeunes rameurs pour défendre ses couleurs tout au long de la journée et leur souhaite une belle réussite sur l'eau et de belles performances pour aller chercher une qualification pour les Zones.

(Photos gracieusement fournies par Ethan Chouraqui)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati