Châtenoy-en-Bresse

Le 34e Courir de Châtenoy en Bresse annulé

Publié le 13 Mai 2026 à 09h40

Le 34e Courir de Châtenoy en Bresse annulé

Il devait se tenir ce jeudi.

 Chers coureurs, bénévoles et sponsors,
En raison des conditions météorologiques (rafales de vent, risques d’orages) et afin de garantir la sécurité de tous, nous sommes contraints d’annuler la 34e édition de Courir.
Nous partageons votre déception et vous présentons toutes nos excuses.