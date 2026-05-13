Aides sur le carburant : un "simulateur en ligne" accessible dès ce mercredi pour vérifier son éligibilité

Afin de limiter les effets de la hausse des coûts du carburant, le Gouvernement met en place une aide spécifique de 50 €, sous conditions de ressources, pour les personnes utilisant un véhicule thermique ou hybride non rechargeable à des fins professionnelles et réalisant au moins 15 km par trajet domicile-travail ou 8 000 km par an.

Ce simulateur vous permet de tester votre éligibilité à l'indemnité pour les travailleurs dits « grands rouleurs » en mai 2026.

Avant d'effectuer la simulation, munissez-vous de votre avis d'impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024.

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