FC CHALON – Un week-end sans défaite, mais pas sans regrets !

N3 J25

CA Pontarlier 1-1 FCC

Après leur défaite à Ivry lors de leur dernière sortie, les Chalonnais devaient l’emporter pour garder le leader troyen en ligne de mire.

Au coup d’envoi, quatre changements sont à noter par rapport au onze aligné en région parisienne : Popp démarre dans le but, observant une charnière Boron-Gibert devant lui, ainsi qu’une paire de latéraux classique Petchy-Besini. Un quatuor Kibouka – A.Ouchem - Ez Zaytouni - Guerin était chargé de l’animation au milieu, pour mettre dans les meilleures conditions le duo Rachidi-Rubio aligné devant.

Après une première période équilibrée, il faut attendre la seconde période pour voir les buts arriver. A la 78ème, un coup franc excentré voit la défense locale partir à la faute : Gibert est retenu par le maillot et le FCC va pouvoir s’offrir l’occasion de prendre l’avantage. Va s’en suivre une altercation au point de penalty, voyant le tireur désigné Hugo Rubio… être expulsé. C’est donc Rachidi qui se saisit finalement du ballon pour tenter de mettre les siens devant. Peu en réussite dans l’exercice cette saison, l’attaquant chalonnais ne tremble pas et ouvre le score. Devants au score jusqu’à l’entame du temps additionnel, les Jaunes et Bleus semblent alors tenir un succès important. Mais sur une action anodine, la défense chalonnaise va craquer et les Pontissaliens vont obtenir un penalty. L’attaquant local transforme, et la rencontre arrive à son terme.

Si les hommes de Kévin Garnier voient leurs poursuivants rester derrière au classement, la large victoire troyenne vient sceller tout suspense et valider le titre de Champion de l’ESTAC. Les Jaunes et Bleus accueilleront Thaon ce samedi à l’occasion de la dernière journée de championnat. A noter que la rencontre sera suivie d’une soirée exceptionnelle au Réceptif Léo Lagrange (Buvette & restauration sur place) à l’occasion du tirage au sort des équipes du tournoi 35-60ans, qui se déroulera le 20 juin prochain pour fêter le centenaire du FCC.



R3 J20

FCC 3-0 USC Dijon 2

Ce samedi, l’équipe réserve du FCC accueillait la réserve du l’USC Dijon (9ème). Une rencontre qui pouvait paraitre déséquilibrée sur le papier, mais la réalité de la verte pelouse fut bien différente. Il faudra attendre plus de 80 minutes de combat pour voir les Jaunes et Bleus enfin trouver la faille. D’une accélération sur le flanc gauche, Dijngo Sangaré se faufile dans la surface. Son centre mal négocié par la défense termine dans les pieds de Mathis Furgeot qui vient conclure à bout portant. Le robinet est ouvert, et les buts vont couler ! Dans le temps additionnel, un deuxième puis un troisième but seront inscrit par Davanture et Boudinot, portant le score final à 3-0 : une addition salée pour une équipe visiteuse qui n’aura pas démérité.

Comme annoncé avant la rencontre, un succès face à l’USCD aurait pu voir sacré les hommes de Nicolas Jambon à deux journées de la fin. Mais en deuxième position, l’UF Tonnerre ne lâche rien, et il faudra encore attendre pour fêter une montée en R2 côté chalonnais. Avec six points d’avance, c’est les confrontations directes qui empêchent les Jaunes et Bleus de décrocher leur ticket pour la R2. Il faudra donc au minimum un point aux Chalonnais samedi à Gevrey-Chambertin, pour pourquoi pas définitivement sceller le sort de ce championnat.



D2 J21

US St-Germain-du-Bois 1-2 FCC

Si sa dernière défaite face au champion avait vu le FCC redescendre à la quatrième place, les Jaunes et Bleus semblent bien décidés à finir en beauté et venir décrocher la très honorifique deuxième place du groupe. En déplacement chez la lanterne rouge, les Chalonnais sont pourtant menés à la pause. Mais en seconde période, les visiteurs haussent le ton et viennent renverser la rencontre : un doublé de Mathéo Blancard offre un succès renversant à son équipe, recollant donc sur le prochain et dernier adversaire de la saison du FCC : l’ISBN d’un certain Lucas Fisson !



U18R1 J19

FCC 3-1 Jura Sud

Après quatre revers consécutifs, les joueurs de Baptiste Pouillat étaient de retour à domicile pour y défier Jura Sud. Pour relancer une dynamique positive, la bonne recette est souvent de bien rentrer dans la rencontre ! Les Chalonnais l’ont bien compris, et vont rapidement trouver la faille : à la 14ème minute, Dalil Ouchem amène un centre fuyant devant le but. Le défenseur tente d’intervenir, mais dévisse sa reprise et trompe son propre gardien. Devants au score, les Jaunes et Bleus vont conserver leur avantage jusqu’à la pause, avant de remettre un coup de collier au retour des vestiaires ! Peu avant l’heure de jeu, Dalil Ouchem obtient un penalty, transformé par Edducha. Avec ce but du break, le FCC respire… mais va se faire peur en fin de match. A la 85ème, une combinaison sur coup franc permet aux visiteurs de réduire le score avec énormément de réussite. Après plus de cinq minutes d’arrêts de jeu, la pression est mise sur la cage de Defaye, mais les Chalonnais vont résister, avant d’assener le coup de grâce en transition : le ballon est récupéré à l’entrée de la surface chalonnaise, et Edducha envoie El Moukhliss au but. L’attaquant chalonnais ne tremble pas, et conclut du pied gauche pour délivrer le banc du FCC. Les Jaunes et Bleus retrouvent donc la victoire à domicile, avant un déplacement difficile à Dijon ce dimanche.



U16R1 J19

Jura Sud 0-6 FCC

Dans ce choc des extrêmes, les joueurs de Lucas Buatois n’avaient pas le droit à l’erreur pour conserver leur avance sur leurs poursuivants. Grâce à une entame de match solide, les Chalonnais vont rapidement se mettre à l’abri et réussir à vivre une rencontre sans réelle inquiétude. Grâce à des réalisations de Gustin (x2), Zahri (x2), Daudry et Morlot, les Jaunes et Bleus l’emportent 6 buts à 0 et ramènent trois points cruciaux du Jura avant la réception de l’ASPTT Dijon dimanche.



U15R1 J19

FCC 3-1 ASM Belfort

Face à une équipe à la peine au classement, les joueurs d’Alek Sali et d’Alexandre Gallienne devaient éviter le piège belfortain pour conserver leur série d’invincibilité ce samedi. L’entame chalonnaise est réussie, concrétisée par l’ouverture du score dès la dixième minute : d’un corner déposé par Esteban Meulin, Mathis Jeannet monte plus haut que son vis-à-vis et place une tête imparable pour ouvrir le score. Cinq minutes plus tard, Meulin sort de nouveau de sa boite : trouvé sur l’aile gauche, l’attaquant chalonnais déclenche une frappe flottante du gauche qui vient surprendre le gardien et terminer sa course au fond des filets. Le score en restera à 2-0 à la pause, mais les Jaunes et Bleus ne s’arrêtent pas là : à la 65ème minute, Guillot vient gratter un ballon dans les pieds d’un défenseur visiteur. Bien plus rapide, l’ailier du FCC dépose son adversaire et vient remporter son face-à-face avec le portier belfortain. L’ASM Belfort réduira le score sur penalty, mais ne parviendra jamais à réellement faire trembler le FCC qui l’emporte donc sur ce score de 3-1.



U14R2 – Repos



Les Jaunes et Bleus sont donc passés tout proche du week-end parfait, avec comme seul point noir le match nul de l’équipe fanion dans le Doubs, ne laissant plus aucun suspense à cette fin de championnat. A noter les belles réactions des équipes D2 et U18, pendant que les U16 et que l’équipe B semblent tout proche d’atteindre les sommets de leurs championnats respectifs.