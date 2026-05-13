Chalon sur Saône

Ils font le territoire : Haquime MIAL, patron de brasserie, se prête au jeu du questionnaire façon Proust

Par S. DUNAND

Publié le 13 Mai 2026 à 10h46

Ils font le territoire : Haquime MIAL, patron de brasserie, se prête au jeu du questionnaire façon Proust

Questions courtes, réponses sincères. Qu’ils soient discrets ou engagés publiquement, Infochalon invite ses lecteurs à découvrir la face plus personnelle de celles et ceux qui font la vie locale.

Aujourd’hui, Haquime MIAL, patron du bar-brasserie Le Saint-Pierre, place de l'Hôtel-de-Ville, accepte de répondre à nos questions.

  1. Votre mot préféré ?
    Connard.
  1. Celui que vous détestez ?
    Bougnoule.
  1. Votre principal trait de caractère ?
    Courageux.
  1. Votre principal défaut ?
    Trop gentil.
  1. Ce qui vous rend heureux ?
    La famille.
  1. Ce qui vous met en colère ?
    La bêtise.
  1. Votre plus grande peur ?
    La maladie.
  1. Votre plus grande fierté ?
    Mes enfants.
  1. Le talent que vous aimeriez avoir ?
    Comédien.
  1. Le lieu où vous vous sentez bien ?
    À la maison.
  1. Votre occupation favorite quand vous ne travaillez pas ?
    Bricoler.
  1. Une personne qui vous inspire (connue ou non) ?
    Ma femme.
  1. Votre devise ou phrase préférée ?
  1. Infochalon en un mot ?
    Indispensable.

Par Serge DUNAND
[email protected]
06 32 00 00 49

Les questionnaires déjà parus :

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