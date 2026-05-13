Chalon sur Saône
Ils font le territoire : Haquime MIAL, patron de brasserie, se prête au jeu du questionnaire façon Proust
Par S. DUNAND
Publié le 13 Mai 2026 à 10h46
Questions courtes, réponses sincères. Qu’ils soient discrets ou engagés publiquement, Infochalon invite ses lecteurs à découvrir la face plus personnelle de celles et ceux qui font la vie locale.
Aujourd’hui, Haquime MIAL, patron du bar-brasserie Le Saint-Pierre, place de l'Hôtel-de-Ville, accepte de répondre à nos questions.
- Votre mot préféré ?
Connard.
- Celui que vous détestez ?
Bougnoule.
- Votre principal trait de caractère ?
Courageux.
- Votre principal défaut ?
Trop gentil.
- Ce qui vous rend heureux ?
La famille.
- Ce qui vous met en colère ?
La bêtise.
- Votre plus grande peur ?
La maladie.
- Votre plus grande fierté ?
Mes enfants.
- Le talent que vous aimeriez avoir ?
Comédien.
- Le lieu où vous vous sentez bien ?
À la maison.
- Votre occupation favorite quand vous ne travaillez pas ?
Bricoler.
- Une personne qui vous inspire (connue ou non) ?
Ma femme.
- Votre devise ou phrase préférée ?
…
- Infochalon en un mot ?
Indispensable.
Par Serge DUNAND
[email protected]
06 32 00 00 49
Les questionnaires déjà parus :
ILS FONT LE TERRITOIRE : Anne BONNIAUD, Lorena-SPA-Chalonnais, Camille MONNOT-Croix-Rouge-71, Brigitte Caillet-Ailes-Aident, Clément MUGNIER, Christian PERRIN-asso APLS, Aurélien GOUSSARD-asso Pèse-plume, Damien-SALEY, Gilles PLATRET, Laurent CHAULIAC, Janick LECONTE, Emmanuel MARÉCHAL, Sandra CLÉAUX, Thierry BERTHEAU, Rémi, Aurore, productrice sur les marchés.
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