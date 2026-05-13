Vaste opération de contrôle des trottinettes électriques Place de l'Obélisque

Défaut d'assurance, écouteurs ou téléphone au guidon : de nombreuses infractions ont été relevées. Plus de détails avec Info Chalon.

Mardi 12 mai 2026, face à la hausse des accidents impliquant des trottinettes électriques, une importante opération de contrôle s'est déroulée entre 17 heures et 18 heures, aux abords de la Place de l’Obélisque, à Chalon-sur-Saône.

Menée conjointement par la police nationale et la police municipale, en lien avec la préfecture dans le cadre du Plan de sécurité du quotidien, cette action s'est déroulée en présence d'Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône.

Le sous-préfet, dont il s'agissait de l'une des dernières interventions officielles avant sa réception de départ prévue le vendredi 29 mai 2026 à la sous-préfecture. Son successeur, Philippe Deschamps, actuellement en poste à Thionville (Moselle), prendra ses fonctions le 1er juin prochain.

«Les trottinettes électriques, comme les hirondelles, annoncent le printemps», a ironisé le sous-préfet, tout en soulignant la multiplication des comportements dangereux observés ces derniers mois.

Une opération ciblée sur un secteur fréquenté

La Place de l’Obélisque a été choisie en raison de sa forte fréquentation par les utilisateurs d'engins de déplacement personnel motorisés (EDPM). Chaque conducteur aperçu à bord d'une trottinette électrique a été contrôlé par les forces de l'ordre.

Au total, 34 contrôles ont été réalisés. Vingt-trois usagers étaient en règle, mais de nombreuses infractions ont néanmoins été relevées (11 verbalisations), et pour finir, deux engins ont été retirés de la circulation.

Parmi les manquements les plus fréquents constatés habituellement par les forces de l'ordre figurent le défaut d'assurance, le port d'écouteurs, l'usage du téléphone au guidon ainsi que l'utilisation de trottinettes débridées.

Des infractions liées à la circulation sur les trottoirs, au non-respect des feux rouges ou encore à la circulation en sens interdit ont également été constatées.

Des engins capables d'atteindre 60 à 80 km/h

Les policiers ont notamment porté une attention particulière aux trottinettes débridées.

Théoriquement limitées à 25 km/h, certaines trottinettes électriques peuvent atteindre jusqu'à 60 km/h, voire davantage après modification.

Sous couvert d'anonymat, un jeune utilisateur nous a expliqué utiliser un aimant pour débrider son engin et rouler jusqu'à 80 km/h.

Une pratique particulièrement dangereuse et lourdement sanctionnée. «Même si sa trottinette est assurée, cela ne lui sert à rien en cas d'accident. L'assurance ne prendra pas en charge les frais avec une trottinette dans l'illégalité», nous a expliqué un policier.

L'utilisation d'une trottinette débridée expose à une amende de 135 euros. Le défaut d'assurance, lui, est sanctionné par une amende pouvant atteindre 600 euros.

«Assurer son véhicule, c'est obligatoire et cela ne coûte qu’environ six ou sept euros par mois», a insisté Olivier Tainturier, qui constate toutefois que les défauts d'assurance deviennent «de plus en plus rares».

Sensibiliser autant que sanctionner

Au-delà de la verbalisation, les forces de l’ordre ont également distribué des flyers rappelant les règles de sécurité et les obligations légales en vigueur depuis le décret du 31 août 2023 relatif aux EDPM.

Désormais, l'âge minimal pour conduire une trottinette électrique est fixé à 14 ans. Certaines infractions, comme la circulation sur une voie interdite ou le transport d'un passager, relèvent désormais d'une contravention de 4ème classe, soit 135 euros.

Les principales règles à respecter sont les suivantes :

• avoir au moins 14 ans;

• circuler seul sur l'engin;

• ne pas dépasser 25 km/h;

• ne pas rouler sur les trottoirs;

• ne pas porter d'écouteurs ni utiliser son téléphone;

• ne pas circuler sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants;

• souscrire une assurance;

• emprunter uniquement les voies autorisées.

«Maintenir un niveau de pression»

Les services de police constatent au minimum une infraction liée aux trottinettes chaque semaine, parfois impliquant des mineurs circulant sur des engins débridés.

Les forces de l'ordre se sont également rendues dans plusieurs points de vente d'EDPM afin d'effectuer des rappels à la réglementation.

Parmi les usagers, Nathan, 15 ans, était parfaitement en règle. «La trottinette, c'est indispensable pour me déplacer et me rendre au lycée», explique l'adolescent, particulièrement sensibilisé aux règles de sécurité routière.

«Je ne grille pas les feux rouges, sauf quand le panneau l'autorise pour les vélos. Il ne faut pas rouler sur les trottoirs et il faut utiliser les pistes cyclables quand il y en a. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de trottinettes sur les trottoirs et cela peut être dangereux», estime-t-il.

Pour la préfecture, l'objectif de ces opérations est clair : «maintenir un niveau de pression» afin de limiter les comportements à risque et améliorer la sécurité des usagers comme des piétons.

Face à la multiplication des usages dangereux et des infractions constatées, les autorités préviennent : ce type d'opérations de contrôle sera reconduit dans les prochaines semaines à Chalon-sur-Saône. L'objectif affiché reste le même, à savoir rappeler les règles, sanctionner les comportements à risque et renforcer la sécurité de tous les usagers de l'espace public.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati