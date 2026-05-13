L’École Henri Clément et le "Radio Club de Chalon-sur-Saône" fin prêts pour mettre le cap sur l'ISS !

A l’école Henri Clément de St Rémy, c’étaient les grands préparatifs avec l’installation des antennes afin de pouvoir, dans le cadre du projet monté par le corps enseignant, entrer en liaison en juin avec la station où se trouve un astronaute français et les élèves de l’école.

La première semaine de juin 2026 marquera un moment historique pour les élèves de CM1/CM2 de l’école Henri Clément de Saint-Rémy. Ils ont rendez-vous pour un échange radio en direct avec un astronaute à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS).

Il faut rappeler que c’est suite à la présence très médiatisée de Thomas Pesquet à bord de l’ISS (Proxima en 2016 et Alpha en 2021) que le corps enseignant mais également des élèves ont porté un intérêt notoire pour l’espace, la station ISS. Ils ont donc monté ce projet de classe.

Une prouesse technique et humaine

Ce projet exceptionnel est rendu possible grâce au Club Radioamateur Chalonnais (F6KMF). Les membres du club mettront à disposition leur expertise et le matériel de pointe nécessaire pour établir la liaison radio en direct avec l'espace.

Pour garantir une réception parfaite, un système d'antennes motorisées et pilotées par informatique a été installé à l'école sur un pylône provisoire, avec l'aide précieuse des services municipaux de la ville de Saint-Rémy.

Un contact partagé

La candidature de l'école a été retenue dans le cadre d’un contact dit « conjoint » avec le collège Jorge Semprun de Gueugnon (classe de 6ème). Lors d’un passage unique de la station, les deux établissements se partageront ce précieux « temps d’antenne ».

10 minutes de suspense

L'ISS orbite à environ 400 km d'altitude et file à une vitesse vertigineuse de 28 000 km/h. Elle fait le tour de la Terre en seulement 1h30, offrant aux astronautes 16 levers et couchers de soleil par jour !

En raison de cette vitesse et de la courbure de la Terre, la fenêtre de communication est extrêmement courte : elle ne durera que 10 minutes. C’est le temps qu’il faudra à l’ISS pour apparaître à l’horizon Ouest, traverser le ciel et disparaître à l’Est. Durant ce court laps de temps, les enfants devront enchaîner leurs questions pour recueillir les réponses de l’astronaute.

Une préparation internationale

Si les élèves espèrent pouvoir échanger avec un astronaute français, rien n'est encore garanti. Ils se préparent donc avec sérieux en français et en anglais.

Ce projet, parfaitement intégré au programme scolaire, est une chance rare : seules quelques écoles dans le monde ont le privilège de tenter cette aventure spatiale chaque année.

Ce projet est rendu possible par le soutien de la municipalité de Saint Rémy et le programme spatial ARISS du groupe de travail international pour les gestions des activités radioamateur à bord de l’ISS.

Ce programme permet aux élèves, étudiants et aux radioamateurs du monde de parler directement avec un astronaute lui-même radioamateur, à bord de la station spatiale internationale. Il permet aussi aux radioamateurs d’expérimenter des liaisons radio avec l’ISS sous différentes formes : phonie, télévision lente, télévision digitale, station relais …

ARISS est représenté en France par ARISS-F qui est un groupe de travail commun du REF (Réseaux des émetteurs Français) et de l’AMSAT-F (association qui a pour objet le développement du service amateur par satellite et dans l’espace).

Tous ces renseignements nous ont été communiqués par Gilles Platret Radio amateur du Club Radio Amateur Chalonnais (CRAC).

C.Cléaux

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