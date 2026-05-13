300 lycéens de Jeannette Guyot contrôlés ce mercredi matin

En présence d'Olivier Tainturier, Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon, les policiers ont mené une opération de vérification des sacs des lycéens, à la rechercher d'éventuelles armes blanches.

Suite à plusieurs incidents recensés sur l'agglomération chalonnaise, au cours des derniers mois, la question de la détention d'armes blanches dans les établissements scolaires a pris un coup d'accélérateur dans la volonté des pouvoirs publics à sensibilier collégiens et lycéens.

Si l'opération menée ce matin s'est avérée positive selon le Sous-Préfet de l'arrondissement, se réjouissant de ne pas avoir relevé de détention illégale, les policiers entendent multiplier ce genre d'initiatives dans les collèges et lycées du secteur, à la demande régulière des équipes éducatives.

Une manière aussi de rassurer les parents et de rappeler aux adolescents qu'à tout moment un contrôle peut intervenir. Pour rappel, le port sans motif légitime est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La législation a d'ailleurs été renforcée puisque le port d’un objet du quotidien (tournevis, couteau de cuisine, ciseau, canif, notamment) susceptible de blesser ou de tuer, s’il est détourné de son usage, est également soumis à l'interdiction.