Gendarmerie - Vaste opération judiciaire dans trois départements : douze personnes interpellées

Une importante opération judiciaire interdépartementale a été menée le mardi 5 mai dans le Doubs, la Côte-d’Or et la Haute-Saône, dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de vols aggravés, blanchiment d’argent, escroquerie, travail dissimulé et non-justification de ressources.

L’enquête fait suite au vol de plusieurs camions IVECO commis les 19 et 22 mars derniers sur le secteur de Valdahon, dans le Doubs. Les investigations ont d’abord été conduites par la communauté de brigades de Valdahon puis par la brigade de recherches de Pontarlier, avec l’appui de nombreuses unités de gendarmerie des régions Bourgogne–Franche-Comté et Grand Est.

Un tournant intervient le 23 avril dernier avec la découverte, par les gendarmes d’Alsace, d’un camion entièrement maquillé, estimé à 170 000 euros et volé dans le secteur de Valdahon.

Sous la direction du parquet de Besançon, l’opération du 5 mai a mobilisé 126 gendarmes, dont un escadron de gendarmerie mobile et trois équipes cynophiles. Douze individus ont été interpellés et entendus.

Les perquisitions menées au cours de l’opération ont permis la découverte de nombreux moteurs et véhicules, ainsi que la saisie de quatre véhicules IVECO. Un utilitaire a également été confisqué tandis qu’un camion d’une valeur de 50 000 euros a été retrouvé.

Les enquêteurs ont par ailleurs relevé des infractions à l’urbanisme et à l’environnement. Des armes de chasse ainsi que 608 bouteilles d’alcool ont également été découvertes de manière incidente.

À l’issue des gardes à vue, trois personnes ont été présentées au parquet de Besançon le jeudi 7 mai. L’une a été placée en détention provisoire à la maison d’arrêt de Besançon. Une autre a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître dans quatre départements, tandis qu’une troisième fait l’objet d’un contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec les autres mis en cause, dans l’attente de leur jugement prévu en juillet 2026.

Les autres individus impliqués seront également convoqués devant le tribunal correctionnel.

Selon la gendarmerie, cette opération a permis de mettre fin à une série de vols visant notamment des artisans du Haut-Doubs et illustre la coopération étroite entre les différentes unités engagées dans la lutte contre la délinquance organisée.