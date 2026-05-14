Le chalonnais Alain Riquelmé, Vice-Champion du Monde ‘master 7’ (2025) de la course et marche ‘Les 6 jours de France’, termine 3ème et décroche la médaille de bronze de l’édition 2026

Une nouvelle performance pour le club du Grand Chalon Athlétisme !

Du 5 au 11 mai 2026, avait lieu à Vallon Pont d’Arc (Ardèche), de 20ème anniversaire de la course ‘Les 6 jours de France’.

Une nouvelle fois ce Championnat du Monde s’est déroulé dans des conditions difficiles avec une météo très capricieuse, ce qui n’a pas empêché le chalonnais Alain Riquelmé de tirer son épingle du jeu en remportant la troisième place de la catégorie ‘Master 7’ après avoir parcouru 357 kms (soit 34kms de plus qu’en 2025) .

Pour information, plus d’une centaine de participants étaient présents lors de cette compétition, dont de nombreux étrangers. Plusieurs catégories étaient recensées et si notre chalonnais terminait 52ème sur 69 au départ de sa course, il obtenait une belle 3ème place sur le podium dans sa catégorie.

J.P.B