Vallée de la Dheune

Le clin d’œil d’Info Chalon - Il a posé son "colttrombone" pour mener à la baguette le "mustangorchestre" de Demigny.

Par Christian CLEAUX

Publié le 14 Mai 2026 à 09h46

Le clin d’œil d’Info Chalon - Il a posé son "colttrombone" pour mener à la baguette le "mustangorchestre" de Demigny.

Le jeune chef Jocelyn Pouhin a, pour la première fois en présence d’un public, dirigé la Fanfare de Demigny dans la chevauchée du grand ouest américain et son célèbre medley Moment for Morricone musique d’Enio Morricone.
Il avait la tenue de circonstance et ça valait bien un petit clin d’œil. 