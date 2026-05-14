"Quartiers verts et Gourmands" - Deux opérations programmées à Chalon

Dans le cadre du projet "Quartiers verts et Gourmands", nous avons le plaisir de vous inviter à deux temps conviviaux autour du jardinage, et des plantes.



Vendredi 22 mai de 14h à 16h : Plantons ensemble sur le quartier



Rendez-vous à 14h au Bois Gourmand du Chalonnais pour un après-midi de plantations sur le quartier, d'échanges sur le jardinage et de convivialité.

Vendredi 29 mai de 14h à 16h : Balade découverte sur les propriétés et vertus des plantes sauvages

Cette balade aura lieu à la Maison de quartier des Aubépins et permettra de découvrir les bienfaits et usages des plantes sauvages qui nous entourent.

Ces moments sont ouverts à toutes et tous, dans une ambiance conviviale et participative. Inscription obligatoire par mail au Bois Gourmand ou par téléphone à la maison de quartier des Aubépins.

N’hésitez pas à venir accompagné(e) et à partager l’information autour de vous.