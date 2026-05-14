Société

Hantavirus : la demande de masques FFP2 multipliée par cinq en une semaine

Publié le 14 Mai 2026 à 09h50

Hantavirus : la demande de masques FFP2 multipliée par cinq en une semaine

Les principaux grossistes peinent à fournir les pharmacies en masques FFP2, dont la demande a été multipliée par cinq en moins d'une semaine, révèle ce jeudi France Inter. Celle pour les masques chirurgicaux a été multipliée par quatre. Des pénuries pourront durer "quelques jours".

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