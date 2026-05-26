Aux Aubépins, Fleur sous Bitume révèle les talents de la jeunesse

Grâce au projet, plusieurs jeunes ont pu monter sur scène samedi lors d'«Unis'vers Jeunesse». Plus de détails avec Info Chalon.

À l'occasion de la deuxième édition d'«Unis'vers Jeunesse», organisée samedi 23 mai 2026 aux Aubépins, les jeunes ont eu l'opportunité de monter sur scène grâce à une initiative artistique portée par l'artiste lyonnais Fleur sous Bitume.

Fleur sous Bitume est le nom de scène de Bertrand Blohm, un auteur-compositeur-interprète qui mêle chanson française, pop et influences rap dans un univers à la fois poétique et mélancolique. Il travaille régulièrement avec le musicien Armand Cheneval, notamment sur les arrangements et la production musicale.

Le projet artistique Fleur sous Bitume s'inspire de l'image d'une fleur poussant à travers le béton, symbole d'espoir et de résilience. Bertrand explique puiser son inspiration dans «la frustration et l'énergie vitale d'une petite plante qui s'insinue dans les craquelures du béton».

En 2024, il a sorti l'EP Organiser le Chaos, salué notamment par Radio France, qui décrit son univers comme une combinaison de «pop, rap pudique et chanson française».

L'actualité de Fleur sous Bitume est plutôt riche en ce moment. L'artiste lyonnais vient dernièrement de sortir son premier album intitulé Pour faire la paix, il faut être deux, présenté en avril 2026 comme un projet «entre doute et lumière».

Il poursuit également les concerts et les projets scéniques. Le Progrès annonçait récemment une date à la salle A Thou Bout D'Chant à Lyon, tandis que ses réseaux sociaux montrent plusieurs collaborations artistiques, tournages et performances live ces dernières semaines.

Pendant plusieurs semaines, la Maison de Quartier des Aubépins s'est transformée en un véritable laboratoire de création. Quatre rendez-vous hebdomadaires, organisés les mercredis 29 avril, 6, 13 et 20 mai, ont permis aux participants d'imaginer, d'écrire et de créer ensemble dans une ambiance conviviale et inspirante.

Au cœur du projet : l'exploration de l'écriture, de la voix et de la création musicale. Encadrés par nos deux compères, les jeunes ont pu exprimer leur créativité et composer collectivement une bande-son originale destinée à faire vibrer les Aubépins (mais pas que).

Le point d'orgue de cette aventure artistique s'est déroulé samedi après-midi, lors d'«Unis'vers Jeunesse», où plusieurs jeunes ont eu la chance de se produire sur scène devant le public venu nombreux pour l'événement. Un moment fort, mêlant émotion, partage et expression artistique.

À travers Fleur sous Bitume, les jeunes participants ont non seulement découvert un espace d'expression, mais aussi gagné en confiance et en expérience collective. Une belle illustration de la place que peut prendre la culture dans les quartiers pour favoriser la rencontre, la créativité et l'engagement des jeunes.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati