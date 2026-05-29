Saint-Marcel
Nouveau concept du BCSM : les RDV de Chantal, du sport, entre femmes, entre convivialité et bien être.
Par Amandine Cerrone
Publié le 29 Mai 2026 à 17h07
Cette action, lancée en hommage à Chantal Fayard*, membre fondatrice du BCSM qui nous a quitté en 2025 des suites d’une longue maladie, a été impulsée par les femmes du comité d’administration du club.
Chantal avait trouvé tant de plaisir au sein du club dans des périodes difficiles que le BCSM a tenu à en faire bénéficier beaucoup d’autres personnes qui comme Chantal ont besoin de s’évader du quotidien parfois lourd à porter.
Le club remercie l’aimable autorisation de Dominique, son époux, et de sa fille Marie-Anaïs.
Le BCSM lance donc ce nouveau concept pour amener les femmes à jouer au badminton le dimanche matin de 9h à 11h30.
La toute première édition est prévue pour le 21/06/2026 au Dojo C. Nowak de St-Marcel.
En plus de faire du bad, d’autres interventions sont prévues pour passer un bon moment toutes ensemble sur le thème général du bien-être comme le yoga, introduction aux massages … etc.
L’objectif est de créer un moment privilégié, convivial, de pur plaisir sans stress.
L’idée de renouveler l’événement 2 fois par saison.
Petite originalité : les hommes présents ne seront là que pour l’organisation, la mise en place et le rangement, le tout dans un esprit d’effacement !
Les participantes pourront profiter à 100% de ce moment pour rigoler, partager, s’épanouir, se rencontrer…
Le club souhaite reverser tous les bénéfices de la buvette à une association qui vient en aide aux femmes.
Pour la première édition, les dons seront reversés à Toujours Femme
Toutes les femmes licenciées FFBAD sont invitées et peuvent amener une invitée avec elles.
Le coût de l’inscription par personne est de 5€.
L’accès est limité exclusivement aux femmes âgées de 16 ans et plus.
Le club met une inscription payante symbolique pour éviter les inscriptions fantômes.
Si vous êtes intéressée pour proposer une action pour les éditions à venir, n’hésitez pas à prendre contact avec le club.
Les ateliers pour la première éditions sont annoncés : tous les détails ici.
Premier rdv donc le 21 juin 2026, 9h-11h30 : Dojo Nowak – St-Marcel
Inscription ici
Amandine Cerrone
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