Gergy

AVIS DE DECES - Monsieur Daniel BAUDRAND

Publié le 29 Mai 2026 à 17h12

Gergy, Ouroux-sur-Saône


Michelle, son épouse;
Pascale et Laurent SARRE,
Emmanuel, Christelle, ses
enfants;
Marlène et Mathieu, Alexis,
Anais, Camille, Louise, ses
petits-enfants;
Adèle, Armand, ses arrière-
petits-enfants;
ainsi que toute la famille,
ont la tristesse d e vous faire part
du décès de 


Monsieur Daniel BAUDRAND 


survenu le jeudi 28 mai 2026, à
l'âge d e 83 ans.
La cérémonie d'Adieu aura lieu le 
mercredi 3 juin 2026, à 15h00,
en l'église de Gergy.
Fleurs naturelles uniquement.
Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements


PF Roc Eclerc - 71100 Saint- Rémy
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