AVIS DE DECES - Monsieur Daniel BAUDRAND

Gergy, Ouroux-sur-Saône



Michelle, son épouse;

Pascale et Laurent SARRE,

Emmanuel, Christelle, ses

enfants;

Marlène et Mathieu, Alexis,

Anais, Camille, Louise, ses

petits-enfants;

Adèle, Armand, ses arrière-

petits-enfants;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse d e vous faire part

du décès de



Monsieur Daniel BAUDRAND



survenu le jeudi 28 mai 2026, à

l'âge d e 83 ans.

La cérémonie d'Adieu aura lieu le

mercredi 3 juin 2026, à 15h00,

en l'église de Gergy.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements



PF Roc Eclerc - 71100 Saint- Rémy

03 85 93 61 20