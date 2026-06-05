Saône et Loire

TRIBUNAL DE CHALON - Elle boit, il boit... elle le frappe, alors elle va passer 16 mois en prison

Par Florence SAINT-ARROMAN

Publié le 05 Juin 2026 à 08h09

Elle boit, il boit. Plic, ploc. Comme tombe la pluie, à ceci près qu'il y a des violences. La femme entre dans le box, on lui voit un petit air sauvage, celui que peuvent porter des gens marginalisés et qui souffrent.

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