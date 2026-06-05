Ouroux-sur-Saône

Une végétalisation de la mairie bien sympathique

Par Laurent GUILLAUMÉ

Publié le 05 Juin 2026 à 08h02

Une végétalisation de la mairie bien sympathique

Le coup de coeur d'info-chalon.com

On ne compte plus le nombre de communes sur lesquelles info-chalon.com intervient, et du coup les éléments de comparaison sont très faciles. A Ouroux-sur-Saône, on tenait à tirer un coup de chapeau aux services techniques de la commune pour son fleurissement et aménagement paysager des abords de la mairie, notamment. Un vrai coup de coeur pour le coup. 

 