Chalon sur Saône
Un grand succès pour la fête de la Maison de Quartier Centre
Par Mary Popp’s
Publié le 05 Juin 2026 à 08h42
Mais quelle belle idée que de déplacer la Maison de Quartier Centre au parc Georges Nouelle, pour sa fête annuelle !
Sous un splendide soleil et à l’abri de la chaleur sous les grands arbres du parc, passants, badauds et habitués de la Maison de Quartiers, tous ont pu apprécier l’ambiance et les activités organisées.
Toujours Sophie, Marie-Pierre, Corinne et Brahim dans les starting block…
Toute l’équipe et les petites mains bénévoles, avaient fait en sorte que cet après midi soit des plus attractif et des plus festif.
Un château gonflable pour le bonheur des enfants, un mur d’escalade, des activités ludiques et créatives, une sensibilisation à l’environnement, un rallye nature et quizz avec #la place des jeunes, des tours de parc en rosalie, se faire tirer le portrait par un caricaturiste, du maquillage, de la confection de bracelets, de scoubidous et d’éventails, une exposition du club photo Nicéphore Niepce, du yoga pour les tous petits, une initiation au Taï Chi Taoïste, des massages…
Rien ne manquait pour divertir petits et grands.
Il était même possible de flâner autour des stands d’un marché artisanal et découvrir des créations d’accessoires de couture, des savons, des bijoux, de la gravure, des objets en résine époxy, des eaux de parfum, de la bière, du miel, des confitures…
Sans oublier le comité de quartier, qui sustentait et abreuvait les uns et les autres !
Bravo à la Maison de Quartier Centre qui a réuni, toutes générations confondues, une jolie foule.
Mary Popp’s
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