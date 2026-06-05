17 caméras de vidéo-protection déployées sur la commune de Mercurey

La commune entre dans la phase active de l'installation de son dispositif de vidéoprotection. 17 points de surveillance seront déployés sur les sites stratégiques du village.



Les objectifs :

• Renforcer la sécurité des habitants et des biens

• Prévenir les actes de délinquance et les incivilités

• Aider les forces de l'ordre dans leurs missions

• Sécuriser les équipements publics et les espaces communaux

Les caméras seront positionnées aux entrées et sorties de commune, ainsi qu'aux abords du groupe scolaire, de la mairie et des équipements sportifs.

Les travaux débutent le 4 juin et seront achevés au 31 décembre 2026. Le projet a reçu une autorisation préfectorale et bénéficie d'une subvention de 50 %, réduisant significativement la part communale.

L'ensemble du dispositif sera conforme à la réglementation en vigueur et au droit à l'image.

D'autres informations vous seront communiquées prochainement, précise la commune de Mercurey.