Mercurey
17 caméras de vidéo-protection déployées sur la commune de Mercurey
Publié le 05 Juin 2026 à 09h32
Les travaux ont débuté ce jeudi.
La commune entre dans la phase active de l'installation de son dispositif de vidéoprotection. 17 points de surveillance seront déployés sur les sites stratégiques du village.
Les objectifs :
• Renforcer la sécurité des habitants et des biens
• Prévenir les actes de délinquance et les incivilités
• Aider les forces de l'ordre dans leurs missions
• Sécuriser les équipements publics et les espaces communaux
Les caméras seront positionnées aux entrées et sorties de commune, ainsi qu'aux abords du groupe scolaire, de la mairie et des équipements sportifs.
Les travaux débutent le 4 juin et seront achevés au 31 décembre 2026. Le projet a reçu une autorisation préfectorale et bénéficie d'une subvention de 50 %, réduisant significativement la part communale.
L'ensemble du dispositif sera conforme à la réglementation en vigueur et au droit à l'image.
D'autres informations vous seront communiquées prochainement, précise la commune de Mercurey.
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