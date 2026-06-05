Deux studios à disposition des professionnels de santé à Ouroux-sur-Saône

Ouroux-sur-Saône a pris à bras le corps la question de l'hébergement des professionnels de santé.

En plein coeur du centre-bourg de la commune, deux studios ont été totalement aménagés et meublés par la commune. Deux studios à disposition des professionnels de santé, interne de médecine, médecin junior et autres, ont tenu à préciser les élus locaux, alors qu'André Accary, Président du département de Saône et Loire, en pointe sur la question de la désertification médicale, est venu constater sur place les efforts portés par Ouroux-sur-Saône, avec le soutien de l'Etat et du département.

Un peu plus de 100 000 euros de travaux ont été nécessaires pour la remise en étant du bâtiment, avec le potentiel de deux autres studios à terme.

Si les parties communes sont partagées entre les deux studios, chacun d'entre eux est équipé d'un accés indépendant, permettant aux futurs locatairs une totale indépendance.

Côté tarif, là-encore, la commune d'Ouroux-sur-Saône offre un très sérieux coup de pouce, puisque les studios sont loués, tout équipés, au tarif de 80 euros la semaine. Un tarif imbattable permettant de répondre aux remarques soulevées sur l'hébergement.

Pour celles et ceux intéressés, il suffit de prendre attache avec la mairie d'Ouroux-sur-Saône.

Laurent GUILLAUMÉ