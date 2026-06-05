CAP 26 - Le salon de la CPME Saône et Loire a fait un carton plein ce jeudi au Parc des Expositions

Plus de 800 personnes présentes et plus de 150 stands. L'édition 2026 de ce grand rendez-vous départementale des PME de Saône et Loire a coché toutes les cases.

Clarisse Maillet, Présidente de la CPME Saône et Loire et toute l'équipe permanente de l'organisation patronale peuvent se féliciter du succès rencontré ce jeudi au sein du Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône. Avec plus de 150 entreprises présentes et plus de 800 personnes inscrites pour arpenter les allées, échanger, décrocher des contacts et prospects, le CAP 26 a bien franchi un nouveau cap en cette année 2026.

S'adressant exclusivement au monde entrepreneurial, le rendez-vous du jour aura permis des rencontres particulièrement intéressantes, alors que trop souvent les chefs d'entreprise des TPE-PME sont trop isolés dans leurs entreprises.

Ateliers, table-ronde sur l'industrie, dégustations, présentation de nouveaux process... le CAP 26 a tenu son rang, en s'adressant à toutes et à tous, quelque soit son secteur d'activité et sa taille. De l'entrepreneur individuel à la PME brassant des millions d'euros de chiffre d'affaire, le CAP 26 aura apporté son lot de solutions.

Tous ont pu profiter de ce moment unique pour se poser, comparer leurs inquiétudes ou leur optimisme sur la situation économique du moment.

Laurent GUILLAUMÉ