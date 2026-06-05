Les beaux jours arrivent : les bons réflexes pour profiter pleinement de sa piscine. Les conseils de Royal Piscines

ROYAL PISCINES & SPA vous donne des conseils pratiques pour bien préparer sa piscine à la saison estivale. Vérifications et bons gestes par le jeu des questions-réponses.

Avec l’arrivée du soleil et des premières fortes chaleurs, nombreux sont ceux qui rêvent déjà de moments de détente au bord de leur piscine. Mais avant les premiers plongeons, quelques vérifications et bons gestes s’imposent pour profiter d’une eau propre, saine et agréable tout l’été.

Info-chalon : Quand faut-il remettre sa piscine en route ?

Royal Piscines : Dès que les températures dépassent régulièrement les 15 degrés, il est conseillé de relancer la filtration et de remettre sa piscine en fonctionnement. Attendre trop longtemps favorise l’apparition des algues et complique le traitement de l’eau.

Quelle est la première chose à vérifier ?

Royal Piscines : Le niveau d’eau, le bon état de la filtration et la propreté du bassin sont les priorités. Un nettoyage du fond, des parois et des skimmers permet déjà de repartir sur de bonnes bases.

Pourquoi la filtration est-elle si importante ?

Royal Piscines : La filtration représente près de 80 % du traitement de l’eau. Une eau qui circule bien est beaucoup plus facile à équilibrer. En période de forte chaleur, il est conseillé de filtrer davantage, principalement pendant la journée.

Comment savoir si l’eau est bien équilibrée ?

Royal Piscines : Le contrôle du pH est essentiel. Un pH trop élevé ou trop bas réduit l’efficacité des produits de traitement et peut provoquer des irritations ou une eau trouble. L’idéal se situe généralement entre 7,2 et 7,4.

Faut-il traiter davantage l’eau en été ?

Royal Piscines : Oui, car la chaleur, les baignades répétées et les orages perturbent rapidement l’équilibre de l’eau. Il est important de surveiller régulièrement le désinfectant utilisé (chlore, brome, sel…) et d’adapter le traitement si nécessaire.

Une couverture de piscine est-elle vraiment utile ?

Royal Piscines : Très utile, même ! Une couverture limite l’évaporation, conserve la chaleur et protège l’eau des impuretés. Cela permet également de réduire la consommation de produits de traitement.

Quels équipements améliorent vraiment le confort ?

Royal Piscines : Pompe à chaleur, robot automatique, éclairage LED, nage à contre-courant ou encore spa intégré séduisent de plus en plus de propriétaires. Aujourd’hui, les piscines deviennent de véritables espaces de vie et de détente.

Et pour ceux qui rêvent d’un spa ?

Royal Piscines : Les spas connaissent un succès grandissant. Ils permettent de profiter d’un moment de bien-être toute l’année, été comme hiver. Certains modèles offrent même des technologies innovantes pour simplifier l’entretien de l’eau et améliorer le confort.

Le conseil le plus important avant l’été ?

Royal Piscines : Ne pas attendre la canicule pour s’occuper de sa piscine ! Un entretien régulier et quelques vérifications simples permettent d’éviter bien des problèmes… et de profiter pleinement des beaux jours dès les premières chaleurs.

ROYAL PISCINES & SPA, deux adresses :

7, rue des Loches – 71100 Sevrey-Chalon

45, rue du Guidon – 71500 Louhans

https://www.royal-piscines.fr/

Publireportage Serge DUNAND

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