VéloZoom à la rencontre du public à l'Hôpital Privé Sainte Marie

Une opération visant à promouvoir le service de location longue durée de Transdev-STAC. Plus de détails avec Info Chalon.

Mercredi 3 juin 2026, les équipes de Transdev-STAC Chalon-sur-Saône étaient présentes à l'Hôpital Privé Sainte Marie afin de faire découvrir au grand public l'ensemble des services proposés par le réseau Zoom, avec une attention particulière portée à l'offre de location longue durée VéloZoom.

Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu échanger avec les représentants du réseau et obtenir des informations sur les différentes solutions de mobilité disponibles sur le territoire du Grand Chalon. À cette occasion, Aurélio Gutierrez, le technicien vélo maison, était présent pour répondre aux questions des passants, partager son expertise et conseiller les personnes intéressées par la pratique du vélo au quotidien.

L'événement a également permis aux visiteurs de tester plusieurs modèles de vélos à assistance électrique proposés dans le cadre du service VéloZoom. Deux vélos étaient notamment exposés : un longtail, idéal pour les déplacements familiaux ou le transport de charges, et un VAE urbain conçu pour les trajets du quotidien.

Cette opération de sensibilisation a rencontré un bel intérêt auprès du public, curieux de découvrir les avantages de la mobilité douce et les solutions alternatives à la voiture individuelle.

Pour rappel, l'ensemble des informations concernant le service VéloZoom, ses modalités de location et les modèles disponibles sont consultables sur le site du réseau Zoom.

Entre échanges, conseils et essais de vélos, cette journée a offert aux visiteurs un moment privilégié pour découvrir la mobilité autrement.

(Photos gracieusement fournies par Lucie Lesage)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati