Brahim Khelladi, nouvel entraîneur de l’AS HBC Chalon : “ J’aime les défis”

Joueur, entraîneur, l’ancien international algérien Brahim Khelladi, a déjà tout connu à Chalon. De la N1 à la descente en Prénationale. Cette fois, il revient en tant que responsable technique au club. Pour une durée de trois ans, avec un beau défi en prime.

Joueur, entraîneur, l’ancien international algérien Brahim Khelladi, a déjà tout connu à Chalon. De la N1 à la descente en Prénationale. Cette fois, il revient en tant que responsable technique au club. Pour une durée de trois ans, avec un beau défi en prime.



Brahim, explique-nous les raisons de ton retour à Chalon ?

“C’est le projet-club qui m’a séduit. J’aime les défis, les challenges. Quand je suis parti à Meursault, c’était pour les mêmes raisons, je reviens à Chalon avec beaucoup d’ambition”.

L’équipe accède à la N3, que penses-tu lui apporter ?

“Mon expérience de joueur de D2, de N1, d’entraîneur également. Le groupe est fort déjà et mon objectif sera de le faire progresser encore afin d’exister dans un premier temps en N3. On ne prépare pas un championnat de N3 comme en Prénationale. Les déplacements seront plus longs, 3, 4 ou 5 heures de bus. On va rencontrer des réserves de N1, avec des joueurs plus expérimentés”.



Responsable technique de trois équipes, en quoi ça consiste ?

“Il faut un projet de jeu commun aux trois, pour que la passerelle entre les différents groupes soit minime. Nous allons axer une grosse partie de notre temps à la formation. Quand j’étais à Chalon, on avait des U18 France et Excellence. Si on peut revenir à cette époque, alors, pas de souci, la mission sera accomplie”.



Le groupe est solide mais il a besoin d’être renforcé pour survivre aux joutes de la N3. Où en est le recrutement ?

“On tablait sur cinq joueurs, même si nos moyens financiers ne sont pas énormes, pas du tout même. Mais il faut faire avec. Ce qu’on n’avait pas prévu en revanche, c’est l’arrêt de notre pivot, Gaël Charpy, pour des raisons professionnelles, et le probable départ de notre arrière gauche Yannick Aubyang. Là, il va falloir compenser. On a aussi l’arrêt de carrière d’Etienne Massenot, mais on était prévenu. On s’est déjà mis en quête de joueurs, j’ai ouvert quelques portes, j’espère qu’elles ne resteront pas fermées. On aura quand même recrues automatiques en novembre avec les retours de blessures de Farès Demane et Lilian Gauthier. Ils vont nous faire du bien ces deux-là. En fait, on aura conservé 95 % de notre effectif, c’est déjà une victoire”.



Et avec tout ça, quelle sera l’ambition de l’AS HBCC ?

“Comme l’a dit Samy, le maintien rapide, avant de viser plus tard la montée en N2. Je reviens pour ça”.



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