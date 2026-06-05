Chalon sur Saône

Graines de Com aussi dans le milieu du football chalonnais

Par L.G

Publié le 05 Juin 2026 à 10h43

Graines de Com aussi dans le milieu du football chalonnais

Le binôme Anne-Catherine et Morgane, à la tête de l'agence de communication chalonnaise Graines de Com, est bien connu dans l'univers de l'ovalie. Elles n'ont pas oublié le ballon rond non plus, en apportant leurs soutiens techniques au Football Club Chalon. Quand on a la passion du sport, Graines de Com répond toujours présent. 

 