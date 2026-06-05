Un bilan 2025 très satisfaisant pour la communauté de brigade de Givry-Buxy

Ce mardi 2 juin, c’était jour d’inspection annoncée pour la communauté de brigades de gendarmerie de Givry-Buxy.

Plusieurs maires des 36 communes dépendantes de la communauté de brigade avaient repondu présents à l’invitation du Major Schmidt et ont pu profiter du bilan dressé par la cheffe d’escadron, Céline Delcour.

Un bilan 2025 qui relate des indicateurs positifs et notamment un taux d’élucidation qui avoisine les 38%.

Pour comparaison, le taux national s’élève à 36%.

La brigade de la vallée des vaux n’a pas chômé en 2025 puisque les interventions ont augmenté par rapport à 2024. (918 interventions en 2025 contre 814 en 2024).

Après avoir détaillé plusieurs chiffres, la commandante de la compagnie de Chalon sur Saône a appelé quatre des militaires pour leur remettre une lettre de félicitations :

*Le major Schmitt, commandant de la communauté brigade de Givry-Buxy, a été félicité par non pas une mais deux lettres par la cheffe d’escadron, notamment pour l’excellente direction opérationnelle lors de l’édition du marathon des vins mais aussi pour sa force d’innovation avec la mise en place de trottinettes électriques au sein de la brigade givrotine, véritable vecteur d’image moderne qui permet de se tenir au plus près de la population.

*L’adjudant chef Menneveau, a reçu lui aussi une lettre de félicitations grâce à la parfaite gestion du marathon de vins de la côte Chalonnaise où le chef du poste de commandement a su, d’une main de maître, collaborer avec les différents partenaires de l’événement et participer à la pleine réussite de ce dernier.

*L’adjudant Taranis a, quant à lui, su être déterminant lors d’une interpellation suite à un vol avec effraction, ce qui lui a permis de recevoir une lettre de félicitations ce mardi.

*Enfin, la dernière lettre de félicitations a été remise au Gendarme Truchot, qui s’est montré lui aussi très efficace lors d’une intervention qui a permis le démantèlement d’un trafic de stupéfiants.

Cette cérémonie s’est terminée par un temps d’échanges entre les élus locaux et les forces de gendarmerie, une relation toujours efficiente, remarquée et encouragée par la cheffe d’escadron.



Amandine Cerrone