Agglomération chalonnaise
Solidarité SPA. Ce dimanche, nos “invisibles” du refuge seront en balade : venez les voir !
Par Nathalie DUNAND
Publié le 04 Juin 2026 à 15h39
Dimanche 7 juin, à partir de midi, les invisibles – ces chiens oubliés, que les adoptants ne regardent plus – seront en balade à la Roseraie Saint-Nicolas (ou parcours Vita). On pique-nique tous ensemble ?
L’équipe du refuge SPA de Châtenoy-le-Royal invite les amoureux des animaux et les promeneurs à chausser leurs baskets ce dimanche pour un événement solidaire inédit.
L'objectif ? Offrir une bouffée d'air frais et un coup de projecteur aux pensionnaires qui attendent une famille depuis trop longtemps (voir photos en annexes).
Ce dimanche, à midi, l’ambiance sera festive et solidaire du côté de la Roseraie Saint-Nicolas. L’équipe du refuge, entourée de ses bénévoles et agents animaliers, lance sa toute première balade à thème baptisée « Dimanche Truffes & Baskets ». Un rendez-vous qui se veut avant tout humain, chaleureux et convivial.
Casser les préjugés et partager un pique-nique
Derrière cette initiative, il y a une volonté profonde : braquer les projecteurs sur ceux que le refuge appelle affectueusement ses "invisibles". Ce sont ces chiens oubliés, que les adoptants ne regardent plus, souvent jugés à tort parce qu'ils sont un peu trop vieux, typés, catégorisés ou moins "parfaits" au premier regard (voir nos 11 Invisibles ci-dessous).
« Nous voulions vous les montrer tels qu’ils sont vraiment, tels que nous les voyons chaque jour », confie l’équipe du refuge. « Cette balade est l’opportunité parfaite d'aller au-delà des apparences et de venir à leur rencontre. »
Pour lancer les festivités sous le signe du partage, les participants sont invités à venir dès midi avec leur pique-nique tiré du sac ou du panier, afin de partager un moment de convivialité tous ensemble avant le départ de la marche.
Avec ou sans chien, tout le monde est bienvenu : l'invitation est lancée à tous. Vous pouvez venir seul, en famille ou entre amis pour partager ce moment et changer, le temps d'une après-midi, le quotidien de ces jolies truffes.
En attendant le jour J, le refuge a partagé plusieurs clichés de ses pensionnaires en pleins préparatifs. On y découvre des regards impatients, des queues qui remuent et des chiens qui se préparent avec un enthousiasme débordant à cette sortie tant attendue. De quoi donner envie de venir les encourager et, qui sait, de provoquer un coup de foudre.
Pratique :
- Rendez-vous : Ce dimanche 7 juin, à 12 h (début de l'événement avec le pique-nique).
- Lieu : La Roseraie Saint-Nicolas.
- Formule : Venez avec votre pique-nique tiré du sac ou du panier.
- Public : Ouvert à tous (avec votre loulou, sans chien, ou avec vos amis).
- À découvrir : Découvrez dès à présent les photos de nos chiens qui se préparent avec enthousiasme à la balade sur les réseaux sociaux du refuge.
- Contact/Renseignements :[email protected]
Communiqué refuge-SPA
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