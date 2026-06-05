Crissey

Un ciel de feu ce jeudi soir sur le Chalonnais

Publié le 05 Juin 2026 à 08h57

Un ciel de feu ce jeudi soir sur le Chalonnais

Merci à Virginie, depuis Crissey, pour ce joli cliché pris ce jeudi soir alors que l'orage frappé le Chalonnais. En l'espace de quelques minutes, le ciel s'est partagé entre jaune et noir. Un moment saisissant pour bon nombre d'internautes. 