L’Université Bourgogne Europe réunit ses partenaires pour co-construire l’université de demain

Le 3 juin 2026, l’Université Bourgogne Europe (UBE) a réuni à Dijon plus de 130 acteurs du territoire — représentants de l’État, des collectivités territoriales, monde socio-économique, organismes de recherche, établissements partenaires, personnels et étudiants — dans le cadre de ses premiers ateliers régionaux de co-construction stratégique.

Ces travaux avaient pour objectif d’alimenter le futur Contrat d’Objectifs, de Moyens et de Performance (COMP) que l’UBE transmettra au ministère chargé de l’Enseignement supérieur.

L’UBE un établissement jeune aux ambitions affirmées

Créée par décret en décembre 2024 et effective depuis septembre 2025, l’UBE est un établissement public expérimental (EPE) né du regroupement de douze partenaires : le CHU Dijon-Bourgogne, le CGFL (Centre de lutte contre le cancer), l’ENSAD Dijon, l’École supérieure de musique BFC, l’ESAAB de Nevers, BSB, le CESI, l’ESEO, l’ESTP, Sciences Po (campus dijonnais) et le CROUS BFC. L’établissement accueille quelque 40 000 étudiants et s’appuie sur l’alliance européenne FORTHEM, fondée en 2017 avec huit universités partenaires européennes (Mayence, Palerme, Valence, Opole, Sibiu, Agder, Riga et Jyväskylä).

Dès sa création, l’UBE a structuré son offre autour de quatre graduate schools interdisciplinaires, de trois pôles de recherche déjà inaugurés (IA, HCP, BIOMIND) et de deux pôles en cours de constitution (Performance, Vigne et Vin).

Atelier sur la formation et l’attractivité territoriale

Dans un contexte de transformation de l’enseignement supérieur et de contraintes budgétaires, l’atelier a souligné le choix réalisé par l’UBE d’une ouverture sur le monde socio-économique qui se traduit par de larges partenariats. Les résultats en témoignent : taux d’insertion de 84,6 % pour les licences professionnelles (+2 points par rapport à la moyenne nationale) et de 83,7 % pour les masters (+6 points). L’UBE s’affirme comme un acteur clé de l’insertion professionnelle en Bourgogne-Franche-Comté.

L’atelier a fait le constat que l’académie fait face à une pression démographique croissante : depuis 2022 le solde des néo-bacheliers est négatif (3 150 sortants pour 1 800 entrants). Les discussions ont porté sur la nécessaire réalisation d’une cartographie commune et lisible de l’offre de formation pour mieux valoriser chaque campus et renforcer ainsi l’attractivité du territoire. Plus globalement, il faut anticiper la déprise démographique nationale qui se répercutera sur les effectifs dès 2034. L’atelier a aussi abordé la transition écologique et numérique, la santé, le vieillissement et la parité dans les filières scientifiques (32 % de femmes en STEM, contre 40 % au niveau national).

Atelier sur la recherche et innovation : un rayonnement national et européen

Les discussions dans cet atelier ont porté sur le rayonnement de l’UBE notamment sur sa position dans le classement de Shanghai (classée 600-700ᵉ sur le plan mondial et 20ᵉ en France). Grâce à l’activité scientifique de plus de 1 600 chercheurs, 800 doctorants - dont 300 internationaux, 30 laboratoires et 29 plateformes technologiques, l’UBE s’est imposée comme le chef de file de l’ESR en Bourgogne. Elle compte 34 membres de l’Institut Universitaire de France ainsi que 62 enseignants-chercheurs parmi les 2 % les plus cités au monde (classement de Stanford).

Grâce à STRADA (cellule d’accompagnement des chercheurs pour les dossiers européens), 55 projets ont été soumis en 2025 dans le cadre d’Horizon Europe, avec d’ores et déjà 2 projets financés, 1 premier sur liste d’attente et 3 ERC sélectionnées en phase 2 (évaluation en cours). La valorisation de la recherche s’appuie sur un écosystème structuré (SATT SAYENS, PUI BFC, DECA-BFC), complété par des conventions de mixité signées avec le CNRS (2024) et l’INRAE (2025), et en cours de finalisation avec l’Inserm.

Atelier sur la vie étudiante : un engagement reconnu

L’UBE obtient un score de 0,67 sur l’indicateur composite de vie étudiante, au-dessus de la moyenne nationale (0,55) et des grandes universités (0,63). L’atelier a permis d’identifier des axes de progrès : santé mentale, engagement étudiant et transition écologique sur les campus. Il a pointé la création innovante d’une Commission solidarité étudiante. Les participants ont également souligné la qualité du partenariat avec le CROUS Bourgogne-Franche-Comté, qui reste central pour le logement, la restauration et l’accès aux droits des étudiants.

Un COMP co-construit, en confiance avec le rectorat

Le COMP — pleinement opérationnel en 2027 — décline la stratégie de l’UBE autour de trois axes : formation et vie étudiante, recherche et innovation, pilotage stratégique et opérationnel. La méthode retenue — soumettre un projet de feuille de route aux acteurs du territoire et recueillir leurs contributions — repose sur une véritable intelligence collective au service de l’ambition régionale et européenne de l’UBE. L’UBE souligne la qualité de ses relations avec le rectorat de région académique de Bourgogne-Franche-Comté, fondées sur la confiance et un dialogue constructif au service du territoire et des ambitions nationales.

« L’UBE co-construit avec vous sa stratégie. Les racines de l’UBE sont en Bourgogne, dont elle est le chef de file dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette responsabilité implique de mener une stratégie ambitieuse qui doit participer au rayonnement et à l’attractivité européenne et internationale de son territoire. »

— Vincent THOMAS, Président de l’Université Bourgogne Europe

Prochaines étapes

Les contributions issues des ateliers alimenteront la feuille de route stratégique transmise aux autorités de l’État fin juin 2026, en vue de conclure le COMP courant septembre 2026.