A Lux, les voisins des rues Robert Fèvre et 8 mai 1945 ont partagé un joli moment de convivialité

Vendredi soir dernier, se sont retrouvés une quarantaine d'habitants des Rues Robert Fèvre et 8 mai 1945 pour la Fête des Voisins. Chacun des participants est venu avec de la boisson et et quelque chose à grignoter.



Cette Fête est à l'initiative de Stéphane, Marie-Hélène et Patrick dit "Pimpon"



La soirée s'est déroulée dans la bonne humeur et la convivialité.



Les 3 organisateurs remercient tous les participants de leur présence.



Le Maire de Lux, Stéphane Hugon était présent, lui même résidant dans une des rues.



Les personnes présentes étaient ravies et espère que ça se refera l'année prochaine.