Bresse

PRESIDENTIELLE 2027 - Gabriel Attal en Bresse pour donner du gaz à sa campagne

Publié le 05 Juin 2026 à 08h33

PRESIDENTIELLE 2027 - Gabriel Attal en Bresse pour donner du gaz à sa campagne

L’ancien Premier Ministre veut libérer les bonnes initiatives.

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