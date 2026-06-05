Chalon sur Saône

Visite amicale du Président du département de Saône et Loire au salon annuel organisé par la CPME 71

Par L.G

Publié le 05 Juin 2026 à 08h50

Visite amicale du Président du département de Saône et Loire au salon annuel organisé par la CPME 71

En marge d'un déplacement sur le Chalonnais, André Accary, Président du département de Saône et Loire est venu saluer Clarisse Maillet et l'ensemble des participants. Un moment incontournable démontrant la vitalité du tissu de PME en Saône et Loire.

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