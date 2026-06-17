Le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône en route vers les Championnats de France

Avec trois qualifications, le club affichant de belles ambitions à quelques semaines de l'échéance nationale. Plus de détails avec Info Chalon.

Le week-end des 13 et 14 juin 2026 était particulièrement important pour les jeunes rameurs du Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône (CAC). Les qualifications U17 pour les Championnats de France, qui se dérouleront à Libourne (Gironde) du 3 au 5 juillet prochain, ont permis au club de confirmer son excellent niveau de performance.

«Nous avions cinq embarcations engagées et nous obtenons trois qualifiés», nous explique Ethan Chouraqui, le chargé de la communication du club. «Les courses ont donné de très belles finales, avec notamment un titre de champion de zone en double hommes», ajoute ce dernier.

Cette victoire en double masculin constitue l'un des temps forts du week-end. Les deux rameurs se sont imposés avec plus de huit secondes d'avance sur leurs poursuivants, confirmant pleinement les attentes placées en eux avant cette échéance qualificative.

Le quatre de couple féminin a également réalisé une très belle performance. Après avoir décroché le dernier temps qualificatif pour la finale, les jeunes Chalonnaises ont su élever leur niveau de jeu au bon moment pour aller chercher une remarquable troisième place et monter sur le podium.

De son côté, le deux sans barreur masculin a terminé cinquième à l'issue d'une finale solide. Un résultat encourageant qui laisse entrevoir une belle marge de progression d'ici les Championnats de France, avec l'ambition de venir rivaliser avec les meilleures embarcations nationales.

Parallèlement aux épreuves U17, les zones U15 en bateau court, comptant pour le classement jeunes, étaient également organisées. À cette occasion, Assia s'est distinguée en prenant une prometteuse dixième place alors qu'elle concourait dans une catégorie supérieure à la sienne.

Le lendemain, dimanche 14 juin 2026, les U15 se sont rendus à la régate de Vichy (Allier) en bateau long afin d'effectuer les derniers réglages avant le rendez-vous national. Le double mixte a confirmé tout son potentiel en décrochant une belle troisième place.

À deux semaines des Championnats de France de Libourne, l'ensemble du groupe poursuit sa préparation avec sérieux. Les entraîneurs disposent encore d'un temps précieux pour affiner les derniers détails et amener les équipes U15 et U17 au sommet de leur forme.

Au final, ce week-end apparaît comme une réussite pour le CAC, avec des résultats encourageants et de belles perspectives pour les échéances nationales à venir.

L'actualité du club ne s’arrête pas au volet sportif. Ce vendredi 19 juin 2026, le club accueillera l'entreprise Nextis pour un séminaire réunissant une cinquantaine de personnes de 8 heures 30 à 14 heures. Cette rencontre sera également l'occasion de présenter officiellement Nextis comme futur partenaire du club.

Enfin, le dimanche 21 juin 2026, le CAC organisera la traditionnelle randonnée de Chalon-sur-l'Eau. Près de soixante participants venus de toute la France sont attendus pour cet événement convivial qui contribue au rayonnement du club bien au-delà de la région.

(Photos gracieusement fournies par Ethan Chouraqui)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati