Le Ring Olympique Chalonnais distingué lors du 16ème Challenge National Handi-Boxe Gilbert Joie

Un événement national qui a réuni 113 handiboxeurs autour des valeurs d'inclusion, de partage et de mixité. Plus détails avec Info Chalon.

Les vendredi 5 et samedi 6 juin 2026, le CREPS Centre-Val de Loire à Bourges (Cher) a accueilli le 16ème Challenge National Handi-Boxe Gilbert Joie, organisé par la Fédération Française de Boxe (FFB). Un rendez-vous incontournable placé sous le signe du partage, de l'inclusion et de la passion du noble art.

Cette 16ème édition a rassemblé 113 handiboxeuses et handiboxeurs issus de 21 clubs venus des quatre coins de la France. Durant deux journées riches en émotions, les participants ont pu se mesurer à 11 ateliers sportifs et ludiques, mêlant assauts libres, tests de vitesse au plastron, quiz et autres activités favorisant la mixité handi-valide.

Le Ring Olympique Chalonnais (ROC) est revenu de Bourges avec une belle distinction en remportant le trophée «Surprise», récompensant le club le plus innovant parmi les nouvelles participations au Challenge.

Pour Saïd Fergani, le président du ROC, cette reconnaissance vient couronner un week-end particulièrement réussi :

«L'organisation du Challenge a été extraordinaire. L'installation, le cérémonial et notamment l'ouverture avec une haie d'honneur ont constitué une superbe innovation. Le système de pointage avec des fiches était un véritable outil de travail, bien pensé et très efficace».

Le président du club souligne également l'engagement de ses licenciés :

«Nos handiboxeurs ont pu participer à l'ensemble des ateliers proposés et profiter pleinement de cette belle manifestation», déclare ce dernier.

Saïd Fergani a tenu à remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs de l'événement :

«Je remercie les organisateurs, les formateurs, les stagiaires pour leur dévouement et leur professionnalisme, ainsi que la nouvelle génération qui a intégré cette formation Handi-Boxe. Je pense notamment à mon assistant Kévin Joly».

Parrainée par deux personnalités inspirantes de la boxe française, cette édition a bénéficié de la présence d'Yvan Mendy, champion d'Europe, détenteur des ceintures WBA Gold et WBC Silver et quintuple champion de France, ainsi que de Pierre-Mickaël Hugues, boxeur français en situation de handicap, double amputé fémoral et vice-champion de France militaire.

Les organisateurs ont salué leur générosité, leurs précieux conseils et leurs nombreux échanges avec les participants tout au long du week-end.

Très impliqué dans le développement de la discipline, Saïd est également président de la commission Handi-Boxe du Comité Bourgogne-Franche-Comté de la FFB. Il voit dans ce Challenge Gilbert Joie une formidable vitrine pour l'avenir de la pratique :

«Bon courage à toutes et à tous pour la suite. Bon retour dans vos clubs respectifs. En route pour de nouveaux partenariats avec l'aide de la Fédération Française de Boxe».

Une nouvelle fois, le Challenge National Handi-Boxe Gilbert Joie a démontré que la boxe est bien plus qu'un sport de combat : un formidable vecteur d'inclusion, de dépassement de soi et de partage.

Parce que la boxe est, et restera toujours, un sport pour toutes et tous.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati